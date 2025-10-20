Una comida de confraternidad cierra la celebración de la adhesión de Valliniello Unos 150 vecinos disfrutaron de una jornada en la que también hubo misa, danza prima y música

Alrededor de 150 personas disfrutaron ayer de las actividades organizadas para celebrar el centenario de la adhesión de la parroquia de Valliniello a Avilés, tras desvincularse del concejo de Gozón por decisión de los propios vecinos en 1925. Es una celebración que no consiguió unir al pueblo porque hubo vecinos que no quisieron pisar la carpa en estos días como forma de protesta por entender que el Ayuntamiento tiene abandonada esta parroquia en cuanto a infraestructuras y servicios.

Ayer la jornada comenzó con una misa y siguió con una danza prima en la plaza de la iglesia de San Pedro, después la Banda de Música de Avilés puso la nota musical hasta la llegada del momento de la comida de convivencia.

En el acto, como ha sucedido en estos días en el resto de actividades programadas, estuvo presente el concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García; y también el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega. Él es de Valliniello, zona además en la que el puerto dispone ahora de muelles comerciales y una zona logística en continuo crecimiento.

El historiador y anterior concejal de Cultura, Román Antonio Álvarez, también acudió a los actos de ayer para continuar dando cuenta y conversando con los vecinos sobre este momento de su historia en el que sus antepasados decidieron pasar a depender del Ayuntamiento de Avilés por mayor cercanía de los servicios públicos con respecto a los que podían tener entonces en Luanco.