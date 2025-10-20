El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La danza prima seguida por muchos vecinos. LVA

Una comida de confraternidad cierra la celebración de la adhesión de Valliniello

Unos 150 vecinos disfrutaron de una jornada en la que también hubo misa, danza prima y música

Y. L.

Avilés

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Alrededor de 150 personas disfrutaron ayer de las actividades organizadas para celebrar el centenario de la adhesión de la parroquia de Valliniello a Avilés, tras desvincularse del concejo de Gozón por decisión de los propios vecinos en 1925. Es una celebración que no consiguió unir al pueblo porque hubo vecinos que no quisieron pisar la carpa en estos días como forma de protesta por entender que el Ayuntamiento tiene abandonada esta parroquia en cuanto a infraestructuras y servicios.

Ayer la jornada comenzó con una misa y siguió con una danza prima en la plaza de la iglesia de San Pedro, después la Banda de Música de Avilés puso la nota musical hasta la llegada del momento de la comida de convivencia.

En el acto, como ha sucedido en estos días en el resto de actividades programadas, estuvo presente el concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García; y también el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega. Él es de Valliniello, zona además en la que el puerto dispone ahora de muelles comerciales y una zona logística en continuo crecimiento.

El historiador y anterior concejal de Cultura, Román Antonio Álvarez, también acudió a los actos de ayer para continuar dando cuenta y conversando con los vecinos sobre este momento de su historia en el que sus antepasados decidieron pasar a depender del Ayuntamiento de Avilés por mayor cercanía de los servicios públicos con respecto a los que podían tener entonces en Luanco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  4. 4 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  5. 5 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  6. 6 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  7. 7 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  8. 8 Corte de tráfico en el barrio de Montevil, en Gijón, hasta el lunes por obras en El Corte Inglés
  9. 9 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés
  10. 10 «Algo que no pintaba bien», pero «se cogió muy a tiempo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una comida de confraternidad cierra la celebración de la adhesión de Valliniello

Una comida de confraternidad cierra la celebración de la adhesión de Valliniello