Comienza en la ermita la novena de agosto a la Virgen de la Luz Se celebra diariamente a partir de las siete de la tarde hasta el día 15, cuando tendrá lugar la procesión

Viernes, 8 de agosto 2025

La novena de agosto a la Virgen de la Luz, patrona de Avilés y comarca, comenzó ayer en la Ermita de Nuestra Señora de La Luz con el rezo del rosario y la novena previo a la celebración de la santa misa. El culto, a partir de las 19 horas, continuará diariamente hasta el próximo jueves día 14. Ya el viernes 15, día de la Asunción de Nuestra Señora y festividad nacional, el rezo del rosario y la novena se adelantarán a las 11.30 horas y la celebración de la Eucaristía, a las 12, seguida de la procesión.

Ese día, la Virgen de la Luz vestirá el mismo traje y manto que lució en la última celebración, confeccionados por las monjas pasionistas de Oviedo y que fueron un regalo del párroco Juan José Hernández Deniz que precisamente vivirá este año su última novena como párroco de La Luz después de que el Arzobispado haya decidido su traslado a San Nicolás de Bari. La fecha aún no se ha anunciado, pero será en las próximas semanas. Posiblemente a mediados de septiembre.

El día más popular será el próximo viernes, puesto que la procesión saca a la Virgen al exterior, acompañada por miembros de la Asociación de Veteranos de la Armada Lepanto, y recibe el aplauso y cariño de la feligresía, incluso de la ciudadanía que sin ser devota disfruta con la iconografía y la tradición religiosa, máxime en un marco tan incomparable con vistas sobre Avilés y su ría.