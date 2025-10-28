El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Durante la mañana se sucedieron las ponencias. José Simal
La Comisión Europea prepara una rebaja de la burocracia ambiental para las pymes

El Espacio Maqua en Avilés alberga una jornada de trabajo del grupo de Sostenibilidad de la Red Europea de Empresas

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Martes, 28 de octubre 2025, 18:57

La Comisión Europea trabaja en un nuevo paquete normativo para simplificar la normativa ambiental y relajar la burocracia que soportan las pymes de la Unión. ... Fue una de las aportaciones que esta mañana se presentaron durante la jornada que el grupo de sostenibilidad de la Red Europea de Empresas (EEN, por sus siglas en inglés) está realizando en Avilés. «La Comisión lleva tiempo trabajando en paquetes normativos para reducir la presión normativa sobre las pymes», explicó Reyes Sansegundo, coordinadora del grupo de sostenibilidad. Ahora, el objetivo es lograr esa rebaja en la burocracia para permitir que las pymes ganen competitividad sin que se merme la protección ambiental. Según explicó Sansegundo, no existe un calendario cerrado para la aprobación y, en estos momentos, los diferentes colectivos informan a la Comisión de sus particularidades y necesidades.

