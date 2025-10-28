La Comisión Europea prepara una rebaja de la burocracia ambiental para las pymes

Fernando Del Busto Avilés Martes, 28 de octubre 2025, 18:57 Comenta Compartir

La Comisión Europea trabaja en un nuevo paquete normativo para simplificar la normativa ambiental y relajar la burocracia que soportan las pymes de la Unión. ... Fue una de las aportaciones que esta mañana se presentaron durante la jornada que el grupo de sostenibilidad de la Red Europea de Empresas (EEN, por sus siglas en inglés) está realizando en Avilés. «La Comisión lleva tiempo trabajando en paquetes normativos para reducir la presión normativa sobre las pymes», explicó Reyes Sansegundo, coordinadora del grupo de sostenibilidad. Ahora, el objetivo es lograr esa rebaja en la burocracia para permitir que las pymes ganen competitividad sin que se merme la protección ambiental. Según explicó Sansegundo, no existe un calendario cerrado para la aprobación y, en estos momentos, los diferentes colectivos informan a la Comisión de sus particularidades y necesidades.

A lo largo de la mañana también se informó de la incorporación de los nuevos socios al grupo y se reflexionó sobre diferentes experiencias relacionadas con la sostenibilidad ambiental. Reyes Sansegundo destacó que el objetivo es lograr que las empresas mejoren su competitividad al tiempo que se respeta el medio ambiente, lo que, en muchas veces, implica una optimización de los sistemas de trabajos. Estrategia asturiana de innovación Entre las participantes, de esta mañana se encontraba Elena Suárez, Ficyt y coordinadora de Galactea Plus, que presentó el modelo asturiano de innovación. Después de trazar el panorama general del tejido industrial de Asturias y la estrategia de especialización inteligente subrayó la importancia de la Ley de Ciencia de Asturias. De la normativa, destacó su visión integral y la organización de un ecosistema innovador donde participen todos los agentes sociales: empresas, universidad y administraciones públicas. «Es muy importante porque se genera una estrategia regional de innovación». Ampliar Asistentes a la jornada de EEN José Simal. «La Manzana del Talento y la Bienal Climática son muy interesantes» Los participantes en el encuentro del grupo de sostenibilidad de la Red Europea de Empresas elogiaron esta mañana la atención recibida del Ayuntamiento y la presentación del modelo de desarrollo realizada por la alcaldesa, Mariví Monteserín, ayer, durante la recepción en el Ayuntamiento. «La transformación de la ciudad es un proceso muy interesante y varios participantes nos han comentado su interés en que Avilés sea un socio para proyectos futuros», aseguró Reyes Sansegundo. También destacó las propuestas presentadas por Monteserín. «Tanto la Manzana del Talento como la Bienal Climática han despertado la curiosidad por sus planteamientos«, concluyó.

