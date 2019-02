El comité electoral regional del PP aprueba por unanimidad la candidatura de Esther Llamazares Llamazares y De Rueda, en una junta local, con Bretón y Hurlé de espaldas. / MARIETA La dirección autonómica onsuma el órdago a los afines a Pablo Casado y Teresa Mallada y aviva las tensiones en plena precampaña electoral RUTH ARIAS Jueves, 28 febrero 2019, 06:42

El comité electoral regional del Partido Popular, un órgano que preside José Agustín Cuervas-Mons, consumó ayer el órdago de la dirección regional del PP al sector de Pablo Casado y Teresa Mallada avalando la candidatura de Esther Llamazares a la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés. Apenas dos días después de que se reuniera casi por sorpresa el comité local para lanzar la propuesta sin haber logrado un consenso previo con este sector en auge del partido, desde Oviedo se aprobaba «por unanimidad» la designación.

«Llego con intención de trabajar y hacerlo bien, hacer una buena campaña y aportar», señalaba ayer la ya formalmente candidata popular. La empresaria avilesina, que preside además la Asociación Española contra el Cáncer en la ciudad y es miembro de la Cofradía del Colesterol. Llegó al Partido Popular de la mano de Pedro de Rueda cuando este fue nombrado presidente de la gestora por Mercedes Fernández, y tras el congreso fue nombrada secretaria general.

La posibilidad de que encabezara la lista popular a las municipales de mayo no era vista con buenos ojos por los más afines a Casado y Mallada, pero se ha terminado por imponer como señal de que en Asturias, Mercedes Fernández aún sigue controlando el partido. «Es imposible que todo el mundo esté contento, pero ahora hay que trabajar todos a una», señalaba ayer el presidente local del partido, Pedro de Rueda.

El malestar es evidente, y resta hora todavía componer la lista que se presentará en mayo. Llamazares asegura querer «un buen equipo de trabajo, un grupo compacto e implicado». Y sobre la continuidad de las concejalas Ana Bretón y Reyes Fernández Hurlé, Pedro de Rueda no ofrece garantías. «No me disgustaría que siguieran, pero habrá que hablarlo y no toca ahora», expone el presidente local de la formación. «Hay que valorarlo, hay gente que está trabajando bien y hay también mucha gente válida que se ha ido incorporando en este tiempo», señala.

Las listas, no obstante, no se conformarán de forma inmediata, sino que, según apuntas fuentes del partido, se apurarán los tiempos, ya que hasta el mes de mayo no tienen que presentarse ante la junta electoral y, teniendo ya una candidata clara, se puede comenzar a hacer precampaña de manera más eficaz.

Así, Llamazares confiesa su intención de «recorrer Avilés y conocerlo hasta la más mínima expresión», así como de «trabajar para ilusionar». Sus ejes programáticos serán el empleo, la industria y el comercio. «Hay que combatir la fuga de empresas, trabajar para la incorporación de nuevas compañías, y apoyar al comercio y a la hostelería, tanto a la pequeña como ala mediana y la gran empresa», afirma. «Avilés tiene que crecer y generar empleo», dice.

Ahora, además de seducir al electorado, que en los últimos años ha ido abandonando al PP en la ciudad reduciendo su representación a solo seis concejales frente a los doce que tuvieron hace dos mandatos, deberá apaciguar las aguas dentro de su propio partido, que ha ido también viviendo una sucesión de crisis internas y escisiones, y amenaza con una nueva en la que aún está por definir quién resulta finalmente ganador y quién perdedor. De momento, en Avilés ha ganado el sector de Mercedes Fernández, pero el camino aún acaba de empezar.

Por delante, una campaña electoral muy abierta, en la que entran en juego nuevas formaciones como Vox, que puede restar votantes al PP, que también se ve amenazado por el auge de Ciudadanos y al que no benefician las tensiones en el seno del partido que se están viviendo en estos tiempos.