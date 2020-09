La competencia de Über Eats con sello avilesino tras el confinamiento Rebeca Gutiérrez y Desireé Artidiello son amigas y ahora también socias. / OMAR ANTUÑA Dos emprendedoras han hecho negocio llevando a las casas la oferta gastronómica de varios locales de la comarca GIOVANNA F. BERMÚDEZ AVILÉS. Lunes, 14 septiembre 2020, 00:11

La cuarentena de la pasada primavera ha servido como oportunidad laboral para dos emprendedoras avilesinas que, cansadas de tener que recurrir siempre al mismo tipo de comida cuando les apetecía que les sirviesen a domicilio, decidieron crear una empresa de reparto a través de la cual los restaurantes de la ciudad pudiesen llevar sus platos tradicionales a las casas, a pesar del cierre de sus locales.

La idea recibió el nombre de 'Food at Home' y pronto comenzó a funcionar. «Una vez confinadas en casa nos dimos cuenta de que cuando querías pedir algo a domicilio siempre tenías que limitarte a lo mismo, comida americana, básicamente comida rápida. Aunque había una plataforma operando en la ciudad que incluía algunos locales de aquí, realmente no funcionaba bien y esa queja nos la transmitieron también los hosteleros que conocíamos, por lo que me decidí a sacar adelante esta idea que servía para impulsar a los restaurantes con cocina tradicional», explica la empresaria Desireé Artidiello, quien involucró en el proyecto a su compañera y amiga Rebeca Gutiérrez, su complemento perfecto.

«Me comentó la idea y, como siempre, le dije 'vamos para adelante', somos amigas de toda la vida y además nos compenetramos muy bien trabajando juntas, ella es la de las ideas y yo la que pongo un poco más los pies en la tierra», comenta Rebeca.

Tal vez esa conexión y buen hacer entre las dos socias haya sido el secreto de su éxito, que también se ha podido deber a que, realmente, no existía en la comarca una plataforma que diese servicio los siete días de la semana con comida local, pero lo cierto es que la empresa no solo consiguió salir adelante sino que, tras el confinamiento, ha seguido creciendo tanto que las dos emprendedoras ya están trabajando en el siguiente paso: llegar a Oviedo y Gijón, un escalón previo a dar el salto a otras provincias, algo que también se plantean como objetivo para el próximo año.

La idea de Desireé Artidiello y Rebeca Gutiérrez era, además de aprovechar la oportunidad profesional, «echar una mano a la hostelería» que estaba pasando un momento difícil, y lo consiguieron.

Actualmente tienen un total de trece establecimientos hosteleros de la comarca adheridos a su empresa de reparto que, por el momento, llega a los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera gracias a una plantilla de cinco repartidores.