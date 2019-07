El complicado traslado de San Nicolás El pasado mes de diciembre la parroquia de San Nicolás recreó su traslado. / MARIETA El historiador Menéndez Ferré desvela los motivos por los que la parroquia tuvo que dejar el templo en el que nació C. DEL RÍO AVILÉS. Domingo, 21 julio 2019, 02:10

Cuando el párroco de San Nicolás de Bari Alfonso López pidió a Javier Menéndez Ferré que investigara el traslado de la parroquia de San Nicolás desde la iglesia de San Antonio de Padua a su sede actual, el historiador recogió el guante sin saber que tenía entre manos una historia tan desconocida como fascinante. Lo averiguado hasta el momento le confirma lo interesante que resulta el siglo XIX español para cualquier historiador, y le ha puesto en bandeja varias líneas de investigación que confía en abordar más adelante. De momento, continúa desentrañando los detalles menos claros de un traslado que se demoró ocho años y, ni veinte después, afrontó un segundo por deficiencias en la construcción. Las cosas no parecen cambiar mucho a pesar de los siglos.

Fueron los fieles quienes, a mediados del siglo XIX, comenzaron a quejarse sobre las estrecheces de la parroquia. Demasiado siervo para tan poco espacio. El sentir ciudadano llegó enseguida al Ayuntamiento, que comenzó a pensar en un lugar idóneo al que trasladar el culto y todo lo que llevaba aparejado, en una época en la que todas las fiestas se celebraban en torno al templo.

La construcción más «interesante» parece ser el antiguo convento de San Francisco (la actual San Nicolás de Bari), a pesar de que en él pervive una pequeña comunidad de monjas clarisas. Esto plantea un motivo de preocupación aunque no supone en sí misma ninguna dilación porque se tiene bastante claro desde el principio que el traslado tiene que ser compatible con ellas. A pesar de la exclaustración de 1835 que tantas tensiones y revueltas generó en el país, en Avilés no se llevó a rajatabla, escenario que Menéndez Ferré interpreta por la «buena sintonía» entre el Ayuntamiento y la Iglesia.

El alcalde José Rodríguez Villamil le encarga al regidor (concejal) Víctor de las Alas el estudio del traslado, pero este se coge primero una baja de dos meses y después se inhibe por motivos de salud. La comunicación con el Obispado no resulta, además, todo lo fluida que cabría esperar. De la primera misiva enviada al gobernador eclesiástico con una primera propuesta no se recibe respuesta. En un segundo intento sí hay contestación, pero Luis Laurens (así se llama el gobernador) considera que es mejor opción la Iglesia de Santo Tomás de Cantorbery, por aquel entonces Convento de La Merced, que amenazaba ruina. Obviamente, algo pasaba que el Obispado no estaba por la labor de dar luz verde al traslado al sitio a priori más idóneo.

Por si esto fuera poco y como el tiempo ha ido transcurriendo, hay un nuevo alcalde, Francisco Manuel Graíño, que vota en contra del traslado en el Pleno. Solo se registró su voto y el de otro concejal, suficientes en cualquier caso para torpedear el mismo.

Cabreo del Ayuntamiento

El tiempo sigue pasando y Luis Laurens instala una fábrica de tejidos en este convento que él había planteado como sede de la parroquia, aunque eso no significa que dé marcha atrás a su propuesta. De hecho, propone ampliar el edificio y trasladar las escuelas de los críos. El Ayuntamiento lo tasa y lo estudia con miras a rehabilitarlos como parroquia y otros usos de utilidad pública. Este gesto es malinterpretado por las autoridades eclesiásticas centrales que denuncian un 'atropello'. «El Ayuntamiento entra en cólera y quiere llevar el conflicto por la vía penal», explica el historiador. El conflicto acaba enquistándose y se da un tira y afloja entre ambas partes en el que el Ayuntamiento aprovecha para hacer valer su preponderancia. Se acabará resolviendo gracias a la sanción firmada por la Reina Isabel II, que decide que sea el convento de San Francisco el que acoja la parroquia de San Nicolás y, además, incluya una serie de dependencias para 'actividades de uso público' como escuelas, el cuartel de la Guardia Civil, el Juzgado de Primera Instancia, el Archivo General y un circo olímpico. Que las pocas clarisas que vivían allí fueran trasladadas a Oviedo facilitó, sin duda, las cosas.

Existe abundante documentación sobre el traslado y las pompas de su inauguración, muy al contrario de lo que ocurrió veinte años después, cuando San Nicolás tuvo que salir de allí hacia su antiguo emplazamiento por los «graves problemas» de la torre, las obras en el atrio y la existencia de un pozo de aguas inmundas junto a la sacristía por las filtraciones de agua. Un nuevo frente para el Ayuntamiento que, al déficit de sus cuentas, sumaba ahora una reparación imprevista lo que obligó a abrir una suscripción popular.

Lo sorprendente en esta ocasión es la rapidez de las obras conforme a lo publicado por el 'Eco de Avilés' el 30 de diciembre de 1967, que da fiel testimonio de las celebraciones con las que San Nicolás regresó a su nueva casa, su actual casa, de la que ya nunca más se ha movido.