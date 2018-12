Composición monumental en el atrio de San Nicolás Belén Monumental en la calle de San Francisco. / MARIETA E. FANJUL AVILÉS. Domingo, 16 diciembre 2018, 07:18

A pesar de la fuerte de lluvia que ayer tarde caía sobre Avilés, fueron muchas las personas que se acercaron a ver el Belén Monumental Municipal que este año vuelve a ocupar el atrio de la iglesia San Nicolás de Bari.

Allí, rodeados de balas de paja, las principales figuras del nacimiento aparecen a tamaño natural. Una escena presidida por el ángel al que no le falta detalle, o eso parece. Porque tras mucho mirar y remirar, repasando los personajes de la escena navideña por excelencia, siempre faltaba uno.

«¿Dónde está el niño?» se preguntaban algunos. «Pues, no está. Aún no ha nacido», explicaba amble Lacero, vecina de Luanco. «Hace un momentín yo me preguntaba lo mismo y una señora me explicó eso, que hasta el 25 no lo ponen. La verdad yo no lo sabía. Siempre pongo el belén con todos juntos», añadió.

Y así será. Hasta el día de Navidad, en el atrio de San Nicolás, solo se verán las figuras a escala real de María, José, los Reyes Magos, el ángel, la burra y el buey. El niño Jesús llegará entonces, cumpliendo una tradición desconocida aún para muchos que como Laudelina, seguirán echando de menos la figura del niño y preguntándose por qué no está.