Cómo hacer compras seguras en internet o chatear con la IA, los nuevos cursos de digitalización en Avilés Se impartirán gratuitamente en noviembre y diciembre en el centro Avliés Innova

Óscar Aragón Fernández, manager territorial Norte-Centro y Relaciones Institucional de la Fundación Orange, junto al concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero.

El Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con la Fundación Orange, pone en marcha en noviembre y diciembre nuevos talleres gratuitos de formación digital enmarcados en el proyecto 'Todos Conectados'. Los cursos se impartirán en el Centro Municipal Avilés Innova con el objetivo de reducir la brecha digital y dotar a las personas de competencias digitales básicas necesarias en su vida diaria.

Tras la experiencia del último año, en la que se ofertaron más de 1.350 plazas para cursos de capacitación digital financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea, en esta nueva etapa, los talleres se centran en mejorar las competencias digitales a través del uso del teléfono móvil.

Cursos:

- Ciudadanía e Identidad Digital. Del 3 al 6 de noviembre

- Tus compras y tu banco al alcance de tu mano. Del 10 al 13 de noviembre

- Seguro en Internet y en tus Redes Sociales. Del 17 al 20 de noviembre

- Captura los mejores momentos. Del 24 al 27 de noviembre

- Descubriendo las Redes Sociales. Del 1 al 4 de diciembre

- Chatea con las Inteligencias Artificiales. Del 15 al 18 de diciembre

Los cursos se impartirán de lunes a jueves, en cuatro turnos distintos para facilitar la asistencia de todos los interesados: de 9.30 a 11.30, de 12 a 14, de 15 a 17 y de 17.30 a 19.30 horas.

Las inscripciones pueden realizarse en el Servicio de Formación y Empleo, ubicado en el Centro de Empleo Europa (Avda. de Oviedo, 9), bien de forma presencial, por teléfono en el 985 129 110 o a través del correo empleo@aviles.es. El plazo permanecerá abierto mientras haya plazas disponibles.

La Fundación Orange, dedicada a la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación, participa en esta iniciativa gracias a un programa de ayudas de Red.es, para la capacitación digital de la ciudadanía, dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

