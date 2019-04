164 concejales en la democracia Los ediles y exediles aplauden a Nelly Fernández Arias, que acude a recoger su insignia. / FOTOS: OMAR ANTUÑA El Ayuntamiento reúne y reconoce el trabajo de los ediles en estos cuarenta años |La alcaldesa agradece la labor de las anteriores corporaciones y entrega una insignia de plata con el escudo de Avilés a cada uno de sus miembros C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 4 abril 2019, 02:22

Veinticinco «atrevidos» avilesinos estrenaron acta de concejal hace cuarenta años en la primera corporación democrática de la historia. Algunos continuaron en política, otros nunca más volvieron, pero todos llevan muy a gala el haber formado parte de uno de esos gobiernos que han venido construyendo el presente y el futuro de la ciudad. Ayer, el día en el que se cumplían cuarenta años de las primeras elecciones municipales, muchos de los 164 concejales que en estas cuatro décadas han pasado por el Ayuntamiento asistieron a la recepción organizada por el Consistorio para reconocer su labor y aplaudir la entrega de todos ellos, pero sobre todo de los primeros, los que sentaron las bases sobre las que ha construido el resto.

Manuel González Rubio, concejal de Centro Democrático y Social (CDS), Laura González Álvarez (Partido Comunista) y Nelly Fernández Arias (Partido Socialista Español) fueron la voz de los pioneros, esos «atrevidos» de los que habló Fernández Arias, que llegaron a una institución sin ejemplo que seguir. Porque si bien existía un gobierno anterior, la política municipal comenzaba a ponerse seria y ellos cogieron las riendas con las necesidades de la ciudad muy presentes.

Nelly Fernández Arias, que se confesó «contentísima» porque la democracia sigue viva aunque «hubo momentos en los que no lo tuvimos tan claro», ilustró con una anécdota el desconocimiento con el que afrontaron la tarea encomendada por los ciudadanos. Compartió el comentario de un exconcejal del anterior gobierno que fue a recoger un libro al despacho del nuevo alcalde de Avilés, Manuel Ponga Santamarta, para quien ayer hubo un recuerdo, en el que estaba en ese momento Nelly Fernández. «¿Ahora los concejales van a venir todos los días al Ayuntamiento?», se preguntó dejando a la recién estrenada concejala con la duda de si estarían haciendo lo correcto. «Llegué hasta aquí sin tener ni idea de nada. Entramos los cuatro que éramos en el partido. Ni los más listos ni los más preparados. Éramos los que éramos», se sinceró. «No serían los más listos, pero nosotros hemos aprendido de ellos», anotó la alcaldesa Mariví Monteserín.

Nelly Fernández fue la última en intervenir tras Manuel González Rubio y Laura González Álvarez. El primero comenzó pidiendo un minuto de silencio por los fallecidos para ensalzar a continuación las «relaciones personales magníficas» entre los miembros de aquella primera corporación democrática. De hecho, se han venido reuniendo desde entonces cada cuatro años, en comidas a las que Manuel Ponga «siempre ponía una conclusión». «Manolo, hemos sido una corporación ejemplar», decía el que fuera su alcalde.

Laura González Álvarez reclamó la validez de una «parte sustancial del programa del Partido Comunista que consiguió que esta ciudad avanzara» y que pasaba por la «austeridad, eliminando la malversación, el cumplimiento horario, la creación de una oficina de información y la participación en plenos y comisiones». González reivindicó ante todo el «acuerdo entre las dos fuerzas de izquierda» durante aquellos cuatro años en los que se construyeron zonas verdes, el centro de planificación familiar, un mapa para los centros de salud y los servicios sociales municipales «porque hasta entonces solo operaba Cáritas». «Juntos creamos una red ejemplar en servicios sociales y de salud», reclamó.

Advirtió que los concejales venideros «tendrán que afrontar muchos retos», pero trasladó su esperanza en su exitosa consecución tras las multitudinarias manifestaciones del 8M, «con muchas mujeres y hombres jóvenes», y el movimiento por el cambio climático impulsado por la joven sueca Greta Thunberg.

De generación en generación

Entre los asistentes a la recepción destacaron los exalcaldes Ricardo Fernández, Santiago Rodríguez Vega y Pilar Varela, y se echó de menos a muchos concejales actuales, ya que no hubo representación ni de Somos, ni de Ganemos ni tampoco de los no adscritos. Se reencontraron viejos adversarios políticos y algunas sagas familiares curiosas. Ana Fernández Covas, que fue concejala por el Partido Popular entre 1995 y 1999, acudió acompañada por su marido, también exedil, Carlos Guardado, candidato de Foro Asturias en las próximas elecciones municipales. O la familia Fernández Hurlé. María José Fernández Hurlé entró como concejala de Alianza Popular en 1988, su marido Amalio Fernández González, ya bajo las siglas del Partido Popular, estuvo dos legislaturas y la hija del matrimonio, Reyes Fernández Hurlé, presidenta nacional de Nuevas Generaciones, se estrenó como concejala en 2015. «Tanto oía hablar de política en casa que comencé sin que me gustara, como con rechazo», pero «lo fui mamando, me obligaba a estar informada de lo que ocurría y, al final, me afilié a Nuevas Generaciones». Ayer, en clave mucho más política que sus progenitores, se declaró «orgullosa» de su partido y de no haber cambiado nunca de siglas, «ahora que está muy de moda ser un chaquetero».

Su madre confesó que entró en política porque la Escuela de Artes y Oficios de la que ella era y es secretaria lo necesitaba. «Solo estuve once meses tras el incendio que afectó al centro. Desde fuera no se podía hacer nada y tratamos de hacer algo desde dentro», al parecer con poco éxito. Nunca más volvió a la política activa. Su marido, por contra, solo lamenta desconocer «lo que es gobernar» porque la oposición «no es lo mismo que hacer».

De los 164 concejales (116 hombres y 48 mujeres) de las diez corporaciones democráticas que ha tenido Avilés, 59 asistieron ayer a una recepción en la que se entregó una insignia de plata con el escudo de Avilés tras la que se brindó con un vino español. La alcaldesa Mariví Monteserín aseguró que «cuando uno se pone el traje de concejal mira de diferente manera a la ciudad ya para siempre. Son unas gafas que te pones y ya nunca mirarás a tu ciudad como un ciudadano que no la ha representado». Según valoró, todo un «honor».