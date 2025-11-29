«La Concejalía de Festejos sigue teniendo abandonados y sin ayudas a los barrios» Las comisiones de festejos de la ciudad agradecen la cercanía del concejal Noé Vega, pero continúan pidiendo una «reducción de la burocracia»

Las comisiones de festejos de los barrios de Avilés siguen descontentas con su situación. Mantienen que la carga burocrática es demasiado alta para personas que se dedican «por amor al arte» a dinamizar las zonas en las que viven a través de fiestas y eventos y, tras la reunión mantenida el jueves con los técnicos del Ayuntamiento y el edil de Disciplina Urbanística, Noé Vega, sus peticiones siguen siendo las mismas.

«Nos ofrecieron que una misma empresa se encargue de realizar todos los planes de emergencia de las distintas fiestas porque quizá nos saliese más barato hacerlo en conjunto, pero eso habría que estudiarlo», comenta Aarón Macías, de la Comisión de Festejos de Llaranes (Cofella). «Al final un ingeniero tiene que firmar, habría que ver quién organiza las negociaciones, quién cobra, quién realiza los pagos... Lo ideal sería que al menos de ese trámite se encargara el Ayuntamiento, pero ya nos han dicho que no», lamenta. Macías agradece la predisposición de los técnicos municipales, «que hacen su trabajo» y del concejal Noé Vega, pero «al final la carga burocrática sigue siendo bestial y mantengo lo que dije cuando empecé en esto hace muchos años: prefiero que me quiten la subvención, pero que se hagan cargo de la burocracia».

Además, Macías continúa muy descontento con la labor de la Concejalía de Festejos, pese al cambio de concejala. «No sé en el centro de Avilés, quizá ahí estén contentos, pero Festejos sigue teniendo abandonados a los barrios. Hace un tiempo tuvimos una reunión en la que se nos dijo que nos iban a acompañar, pero ni estuvieron en las fiestas de Llaranes, Villalegre y La Luz ni nos respaldaron a nivel de Policía, ni nada. Lo que no faltan son las llamadas las mañanas de los eventos para meter miedo, y eso al final echa para atrás a la gente joven, esa que quieren que se involucre en los eventos».

Ayer, en el Pleno, ante la interpelación de Mari Cruz Coto, de Vox, Noé Vega comentó que «desde el Ayuntamiento acompañamos a las comisiones, pero los planes de emergencia son normativa autonómica y nacional y deben cumplirse. El pasado verano falleció una menor en una atracción en el sur. Es muy serio».