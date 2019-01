Concentración en apoyo de los camioneros encerrados en Arcelor Los trabajadores se concentraron ayer ante las oficinas de la empresa. / LVA Marcharon desde su lugar de encierro, en el edificio del comité, hasta las oficinas arropados por medio centenar de trabajadores J. F. G. AVILÉS. Jueves, 3 enero 2019, 02:41

Los cuatro transportistas que acusan a ArcelorMittal de vetarle su acceso a las instalaciones y que desde el miércoles de la semana pasada se mantienen encerrados en el edificio del comité de empresa de la multinacional en Avilés, se concentraron ayer ante las oficinas centrales de la factoría. Estuvieron arropados por unos sesenta trabajadores entre los que se encontraba Castro Ordóñez, secretario de la sección sindical de CC OO en la factoría. «Nadie nos ha dicho nada, seguimos sin conocer los motivos de esa incomprensible actitud», señaló su portavoz, Amador Alonso.

Los transportistas tienen entre 50 y 63 años y aseguran que llevan más de treinta trabajando en el transporte interno de la multinacional como autónomos, integrados en una sociedad denominada ATC Cobitrans «que Arcelor nos obligó a crear». La multinacional «sacó a concurso el contrato y se lo adjudicó a otra empresa. Ahí no entramos». El problema, añaden es que la nueva contratista «está dispuesta a emplearnos y Arcelor no se lo permite. Dice que no nos dejará entrar, y no sabemos por qué. Siempre hemos cumplido».

El contrato concluyó el día 31. «No pueden dejarnos en la calle así, sin más. Al menos merecemos una explicación, y aquí nos vamos a quedar hasta que nos la den», concluyó el portavoz de los transportistas, que se muestran dispuestos a iniciar una huelga de hambre.