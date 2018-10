Concentración de protesta en Correos de Avilés por «recortes en el turno de cartería» Trabajadores de Correos concentrados esta mañana en Avilés. / UGT Los sindicatos denuncian que el servicio de reparto se verá mermado a partir del próximo martes A. SANTOS AVILÉS Viernes, 19 octubre 2018, 12:07

UGT, junto con el resto de organizaciones sindicales mayoritarias en Correos, ha llevado a cabo una concentración de protesta a las puertas de la Unidad de Reparto de Avilés. «Correos continua recortando puestos de trabajo, así esta vez le ha tocado el turno a la cartería de Avilés. Los alrededor de 80.000 habitantes de esta ciudad verán, a partir del próximo 23 de octubre, mermado el servicio de reparto diario de correo, al implantarse una reforma que conlleva la supresión de cuatro secciones de Reparto», según ha denunciado UGT..

Esta reforma, «como es habitual en los últimos 8 años en Correos, supone un aumento de las cargas de trabajo para los carteros de la localidad y, conlleva la falta de garantías para cumplir el Servicio Postal Universal, que es la obligación impuesta por ley a Correos y que debe garantizar que el reparto de la correspondencia se realice todos los días laborables, incluso en las zonas alejadas y escasamente pobladas», continúa el sindicato..

Los trabajadores de esta Unidad han querido con esta protesta dejar patente su «profundo malestar y descontento» ante lo que consideran «una vez más, un sinsentido, dado que esta reducción, no está basada en la realidad del número de envíos que diariamente se gestionan en la cartería. Desde UGT apoyamos esta protesta y, consideramos que cuando la carga de trabajo, no solo no disminuye sino que aumenta, lo que procede es crear puestos de trabajo».