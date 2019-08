Concentración de trabajadores de Daorje en Arcelor

Los trabajadores de Daorje que desarrollan su actividad laboral en las baterías de cok de Arcelor están convocados a las cuatro de la tarde de hoy jueves a una concentración ante las oficinas de la empresa, junto a la LD II. Es, tras la decisión del comité de empresa de permanecer en asamblea perramente en dicho inmueble y la suspensión de toda actividad fuera de jornada, el primer acto de protesta ante la incertidumbre que genera el inminente y definitivo apagado de la obsoleta y contaminante instalación. No así entre los que están en plantilla de Arcelor, que garantiza recolocaciones, jubilaciones y trasladados a las nuevas baterías que se construyen en Gijón, con entrada en servicio prevista para antes de que acabe el año.

Antes de la concentración los representantes sindicales tienen previsto reunirse con la empresa. «A día de hoy no ha ofrecido nada de información. No sabemos que va a suceder», manifestó un portavoz del comité, que ha convocado una segunda concentración para el domingo en el escenario. La posibilidad de llevar a cabo paros a partir de la próxima semana continúa sobre la mesa, a la espera de los resultados que pueda deparar la reunión de hoy entre sindicatos y empresa. El comité de Daorje apunta una segunda causa, la no subrogación de un trabajador de Locomotoras. La subcontrata ha sido asignada a la unión temporal de empresas Constru Raíl.

La incertidumbre no solo pesa sobre los trabajadores de Daorje en Arcelor. La multinacional anuncia una plan para «reorganizar», todas las subcontratas, decisión que argumenta en la «realidad industrial en la que nos encontramos, con descenso de producción, cierre de las baterías de Avilés, apertura de otras en Gijón y parada de horno alto».