Adioses Jazz Coral ofrecerá un concierto el sábado 23, a las 12 horas, en el Centro de Los Canapés. El grupo interpretará temas como 'Cabaret', 'Somebody to love', 'I want you black', 'I'll be there', 'Bésame mucho', 'St. Louis Blues', 'I wish you love', 'Cry me a river', 'You make me feel so young', 'Sapce Oddity', 'My funny Valentine', 'Can't take my eyes', 'Wayfaring stranger' y 'Sway'. Los temas será interpretados por los alumnos de la escuela.