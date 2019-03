«Será un concierto en el que el público conectará con un Coti desconocido» El artista Coti, en una imagen promocional. / LVA El cantante argentino regresa el domingo a Avilés con un concierto en la Casa de Cultura enmarcado en la gira 'Cercanías y confidencias' Coti Sorokin Cantante y compositor J. F. GALÁN AVILÉS. Viernes, 15 marzo 2019, 06:57

El cantante y compositor argentino Coti Sorokin regresa a Avilés con 'Cercanías y confidencias', un concierto diferente, íntimo, en el que combina algunas de las canciones que allá por 2005 le catapultaron a los primeros puestos de las listas, como 'Nada de esto fue un error' , 'Antes que ver el sol' o 'o 'No me arrepiento', junto a otras más recientes y alguna que otra versión. El concierto está señalado para las ocho de la tarde en la Casa de Cultura y las entradas están a la venta al precio de quince euros.

-¿Qué ha sido de Coti en estos últimos años?

-Pues no he parado. He hecho miles de conciertos y diez discos, de estudio y en directo, como el último, 'Coti Sorokin y los brillantes en el Teatro Colón', grabado en Buenos Aires. Fue un concierto muy especial en el que repaso mis últimos veinte años sobre los escenarios.

-Regresa a Avilés con 'Cercanías y confidencias'

-Es un concierto distinto, en el que además de cantar cuento cosas que tienen que ver con las canciones y con las historias que me han animado a escribirlas.

-En este tiempo el panorama musical ha cambiado mucho.

-Lo que ocurre es que algunos no se han adaptado y se han quedado un poco al costado de las nuevas maneras de escuchar música. Lamentablemente los medios tradicionales van caducando. Todos mis discos están grabados en formatos físicos y subidos a la principal plataforma de música online, en la que tengo más de 1,4 millones de seguidores. Tampoco he parado de hacer conciertos, unos setenta al año.

-¿Y Coti, ha cambiado?

-En absoluto. Estos formatos basados en las nuevas tecnologías se acercan un poco a mis raíces como músico. De repente me pongo a tocar el piano y puedo compartirlo al instante con todo el mundo a través de las redes sociales.

-¿Quién le acompañará el domingo en el escenario?

-Llevo un trío de cuerda, viola, violín y violoncelo, y yo toco instrumentos como el piano, la guitarra o el ukelele.

-¿Incluirá algunos de sus grandes éxitos?

-Va ser un repaso a mi trayectoria musical en la que van a faltar ni los clásicos, ni las canciones más recientes de mi repertorio ni alguna que otra versión.

-Qué recuerda del concierto que ofreció en Avilés en 2007?

-Un tiempo después volví a pasar unos días de vacaciones. Conocí la playa, su lindo casco antiguo, el Niemeyer... Y se come muy bien. Es una ciudad que me encanta.

-¿Y del público?

-En cada ciudad, en cada pueblo, es distinto. No me gusta generalizar, pero en el norte de España suele ser un poco menos demostrativo pero muy respetuoso.

-¿Cómo animaría al publico a acudir al concierto?

-Les diría que va a ser un concierto absolutamente fuera de lo común en el que van a conectar con un Coti totalmente desconocido para la mayoría, aunque mis seguidores ya lo conocen muy bien. A los indecisos, les diría que van a ver algo que nunca habían visto ni escuchado. No es un acústico. Tiene algo de teatral, de monólogo, de música clásica e incluso de conferencia, toda una experiencia. Si a alguien no le gusta la devolveríamos el dinero.

-¿Sigue componiendo para otros artistas?

-Sigo componiendo, y algunas de las cosas que hago son para participar en otros proyectos que me parecen interesantes.

-¿Qué le llena más, cantar o componer?

-Una cosa lleva a la otra. A fin de cuentas son dos caras de la misma moneda.