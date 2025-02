Los conciertos de la Factoría se trasladan al auditorio de la Casa Municipal de Cultura

FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Lunes, 1 de marzo 2021, 01:05 Comenta Compartir

La taquilla de la Casa Municipal de Cultura abrirá hoy, a partir de las once de la mañana, la venta anticipada para los cuatro conciertos de la 'Factoría Sound' que se celebrarán entre marzo y mayo. Las entradas se venden a un precio único de diez euros y también se pueden adquirir por los canales informáticos habituales. El día del concierto se venderán a doce euros. Todos los conciertos comenzarán a las 20 horas.

Las restricciones para evitar contagios de Sars-cov2 provocan un cambio sustancial como es trasladar las actuaciones desde la Factoría Cultural al auditorio de la Casa Municipal de Cultura. El motivo no es otro que disponer de un espacio para que el aforo pueda respetar las distancias seguridad. La aplicación de las limitaciones de aforo al espacio disponible en la Factoría Cultural hace inviable los conciertos en El Carbayedo. De ahí que la Concejalía de Cultura haya optado por reubicar los conciertos en un espacio suficiente para que el público avilesino disfrute de una propuesta que ya cuenta con un público fiel y que ahora tiene la oportunidad de disfrutar de dos conciertos en marzo y otros dos en mayo.

Diferentes estilos

La primera de las citas musicales será el próximo 18 de marzo, jueves, con el regreso a Avilés del cantautor estadounidense Luke Winslow-King, con su estilo particular que lo emparenta con el country y el blues.

El 27 de marzo será la cita para la banda salmantina Altar del Holocausto, que estrenará el espectáculo 'Tri Ni Dad'. Este concierto se venderá a doce euros en anticipada, ascendiendo a quince euros el día del concierto. Altar del Holocausto es una formación que ha ido avanzando por el estilo instrumental dentro del rock progresivo.

El mes de mayo representará el debut en Avilés de la banda ovetense Acid Mess, que desde su creación hace diez años nunca habían actuado en la ciudad. El día 15 de mayo lo harán presentado 'Sangre de otros mundos'.

Los conciertos concluirán el 28 de mayo con la actuación de Shirley Davis y The Silverbacks, que hace dos años actuó en el Festival La Grapa, dentro de la gira de presentación de su 'Keep on Keeping on'.