Estado actual del túnel , una vez concluidas las obras.

Concluyen las obras de rehabilitación del túnel bajo la ría de Avilés

El Principado culmina una inversión de más de 600.000 euros para mejorar la conducción de las aguas residuales e industriales hasta Maqua

R. D.

Avilés

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

La Consejería de Medio Ambiente ha concluido las obras de mejora del túnel bajo la ría de Avilés tras invertir en ellas algo más de ... 600.000 euros. Los trabajos han servido para rehabilitar esta infraestructura que conduce las aguas residuales de la margen izquierda de la ría, así como las aguas industriales procedentes del polígono de Tabaza, hasta la estación depuradora de Maqua.

