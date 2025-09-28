Concluyen las obras de rehabilitación del túnel bajo la ría de Avilés

La Consejería de Medio Ambiente ha concluido las obras de mejora del túnel bajo la ría de Avilés tras invertir en ellas algo más de ... 600.000 euros. Los trabajos han servido para rehabilitar esta infraestructura que conduce las aguas residuales de la margen izquierda de la ría, así como las aguas industriales procedentes del polígono de Tabaza, hasta la estación depuradora de Maqua.

La actuación se ha centrado en la sustitución y reforma de los apoyos metálicos de las conducciones, ubicadas a casi treinta metros de profundidad, así como en la reparación de juntas y la impermeabilización de los paramentos. Este túnel, de 3,4 metros de diámetro interior y formado por dovelas de hormigón, alberga dos colectores de aguas residuales urbanas y un colector de aguas industriales.

Con estas obras se evita la filtración de agua marina por las juntas entre dovelas, que venía provocando daños en conducciones, los apoyos y las bandejas de cableado. Una vez finalizada la intervención, «se garantiza la seguridad estructural del túnel y la continuidad del servicio de depuración», señala el Principado.

«Estas obras refuerzan la eficiencia del sistema de saneamiento de Avilés y su entorno, asegurando un correcto tratamiento de las aguas residuales e industriales, además de prolongar la vida útil de la infraestructura», añaden.

Los trabajos forman parte del plan anual de inversiones de la consejería, que moviliza más de cien millones de euros en 56 concejos, orientados a modernizar infraestructuras hidráulicas, asegurar el abastecimiento en todo el territorio, avanzar en eficiencia energética y responder a los desafíos del cambio climático, en línea con los planes directores de abastecimiento y saneamiento hasta 2030.