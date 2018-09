El concurso para contratar seis nuevos policías locales entra en su recta final

El proceso para la selección de seis nuevos policías locales dio ayer un nuevo paso con la publicación de los admitidos y excluidos y la fijación de la fecha en la que se iniciarán las pruebas, el próximo once de diciembre. Inicialmente se han admitido 48 de las solicitudes y se han rechazado 72 más, en la mayor parte de los casos por no haber presentado el certificado de penales con fecha de expedición dentro del periodo de presentación de las solicitudes. No obstante, los excluidos disponen ahora de diez días para presentar reclamaciones. Paralelamente a este proceso también se está realizando otros dos para seleccionar un subinspector a través de turno libre y otro a través de la promoción interna.