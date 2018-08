'Mesi' se luce en La Magdalena El toro 'Mesi', que ayer se hizo con uno de los premios. / PATRICIA BREGÓN El toro de la ganadería Majopa gana la calificación de asturiana de los valles normal J. F. GALÁN AVILÉS. Lunes, 27 agosto 2018, 01:43

'Mesi' se lució ayer en La Magdalena. Esbelto, corpulento y bien armado, este toro de 1.300 kilos suscitó admiración y también respeto entre el público que ayer acudió al Pabellón de Congresos y Exposiciones de La Magdalena, escenario de la edición número 136 del Concurso de Ganado de San Agustín. 'Mesi' también convenció al jurado, que le concedió sin titubeos el primer puesto en la calificación de la raza asturiana de los valles en actitud normal. «Mira que patas. Lo está ganando todo», presumía su propietario, Pablo Vega, titular de la ganadería Majopa, una explotación familiar de Gozón que acude a este certamen con dieciséis de las cerca de setenta vacas, todas de la referida raza, que forman su cuadra. Como la práctica totalidad de sus colegas de profesión, recibió con cierta indiferencia el aumento a las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes al mundo de la ganadería y a financiar proyecto de modernización anunciado la víspera por la concejala de Medio Rural, María Jesús Álvarez.

«Esto es una lucha constante. Es cierto que la carne de la marca Ternera de Asturias es de primerísima calidad y que se empieza a vender bien en el mercado exterior. Últimamente también están saliendo terneros vivos recién destetados. Por una parte ingresas un dinero pero por otra pierdes producción», aclaró. El problema «son los elevados costes. Hace falta tener mucho terreno, y el precio que te pagan por la carne es de risa», manifestó Siria Ablanedo, de la misma ganadería.

Hoy martes se celebra la calificación de parda alpina en sus dos variedades, de montaña y normal, esta última única raza lechera presente en el certamen. «Es dócil y resistente y produce una leche de alta calidad. El problema es el de siempre, el precio. Es lo comido por lo servido, como esto no cambie seguirán cerrando ganaderías», lamentó José Luis Llano, uno de los ganaderos más fieles al certamen avilesino. «La primera que vine tenía once años y ya he cumplido 61».

En vacas, la campeona de la raza asturiana de los valles normal fue 'Batalla', de la ganadería de Adrián Iglesias, de Las Regueras. «Tengo 180 cabezas, de esta raza y también frisona. De la ganadería se malvive. No hay relevo generacional, y el litro de la leche cada vez está peor. No pasa de treinta céntimos de euros».

El concurso llega a su tercera jornada, la última de exposición, dado que la de mañana martes se reserva únicamente para la entrega de premios, al mediodía. Hoy lunes el recinto abrirá en el horario habitual, de diez de la mañana a diez de la noche, con libre acceso.

Esta edición del certamen acoge 603 reses de vacas y asturcones, la gran mayoría de la raza asturiana de los valles, pero también parda alpina normal, parda alpina de montaña, asturiana de la montaña y asturiana de los valles doble grupa. De asturcones se contabilizan cuatro decenas de dieciocho ganaderías diferentes.

Exposiciones paralelas

El certamen concluirá mañana martes después de cuatro intensos días de calificaciones y competiciones, y lo hará a mediodía con la entrega de premios de todas las categorías. Hasta entonces pueden verse también en el Pabellón de La Magdalena varias exposiciones paralelas, entre ellas una granja de animales domésticos y otra relacionada con el mundo de la apicultura. La primera de ellas está abierta en horario ininterrumpido de diez de la mañana a diez de la noche mientras que la segunda, ubicada en una de las salas laterales del pabellón, abre de once de la mañana a dos de la tarde y de cinco a nueve. Eso durante la jornada de hoy, porque mañana martes podrá visitarse únicamente durante una hora por la mañana, de once a doce.