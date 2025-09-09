El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concurso para iluminar Avilés en Navidad, en la recta final

Y. L.

AVILÉS.

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Los problemas con la iluminación navideña vividos en diciembre del año pasado no se repetirán este año. Al menos eso se puede desprender del hecho de que el Ayuntamiento ya esté en la recta final del proceso administrativo para adjudicar la instalación de las luces para este año y el próximo, y de que haya tres empresas que concurren a este concurso. Los técnicos están analizando ya desde finales del mes pasado las ofertas, con lo que podría estar adjudicado el contrato en este mismo mes y poder comenzar así con tiempo la instalación de la iluminación.

Según recogen las bases del contrato, la ciudad contará con más de quinientos elementos decorativos. La iluminación se encenderá el 5 de diciembre y la dotación mínima que podrían plantear las empresas es de algo más de 150 arcos luminosos, 250 detalles en farolas, más de cien árboles decorados, diez techos luminosos y siete fachadas adornadas.

