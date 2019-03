El concurso para la redacción del proyecto para urbanizar El Carmen queda desierto Y. L. AVILÉS. Miércoles, 6 marzo 2019, 06:40

Ninguna empresa ha presentado oferta para redactar el proyecto de urbanización de la calle El Carmen, la plaza del Alto del Vidriero y el Camino de La Luz. El Ayuntamiento había licitado este concurso el mes pasado con un presupuesto de 29.947 euros y ayer se declaraba desierto tras finalizar el plazo la pasada semana y no haber recibido ninguna oferta. Se pretendía contratar externamente este proyecto de licitación porque los servicios técnicos municipales no podían hacerlo en este momento dada su carga de trabajo. La obra cuenta con financiación europea, pero no podrá contratarse hasta que no haya proyecto.