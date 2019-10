Condenada a dos años y seis meses de cárcel por romper un vaso en la cara de otra chica La joven condenada. / MARIETA La joven tendrá que indemnizar con 10.000 euros a la víctima por las lesiones sufridas tras golpearla en el exterior de un bar en El Carbayedo C. R. AVILÉS. Viernes, 18 octubre 2019, 02:34

La joven que el 15 de junio de 2018 rompió un vaso de cristal en la cara de otra chica en el exterior de un bar de la plaza de El Carbayedo ha sido condenada a dos años y seis meses de cárcel y al pago de una indemnización de 10.733 euros por las lesiones y secuelas causadas a la víctima, representada por el abogado Enrique Aurelio Fernández Álvarez. Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés cabe recurso de apelación.

El fallo da verosimilitud al testimonio de la denunciante, no solo por su coherencia, sino porque quedó corroborado durante la vista oral por la declaración de los dos únicos testigos imparciales del acto, sobre los que no consta relación personal alguna con las dos implicadas en este caso más allá de 'conocerlas de vista'. El juez, sin embargo, no otorga el mismo valor a las declaraciones de los testigos de la defensa, uno de los cuales incluso «rayó el falso testimonio». La expareja de la condenada, que ofreció un relato inconexo y poco claro, fue incluso advertida durante su declaración de que podía estar incurriendo en un delito.

Los otros dos testigos, también amigos de la agresora, tampoco resultan fiables para el magistrado. «Especialmente poco creíble» le resulta el jefe de la condenada (propietario de un bar), que dijo que la denunciante se había golpeado contra una mesa en el exterior del bar. La sentencia señala que a los policías nadie les relató tal versión. Es más, uno de los agentes explicó en el plenario que esta había sido una de estas intervenciones en la que todo «estaba muy claro».

A la prueba testifical se suman los informes médicos y aunque resta valor al de la psicóloga, que reconoció conocer a la víctima «de toda la vida», no a los emitidos tanto por el Hospital de San Agustín por como la médica forense.