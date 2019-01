La condición de socio de la Cofradía centra el juicio por dos deshaucios en El Nodo C. R. AVILÉS. Jueves, 24 enero 2019, 03:10

El Juzgado de Primera Instancia Número 7 vio ayer sendas demandas de desahucio contra M. G. R. y A. M. F., a quienes la Cofradía de Pescadores Virgen de las Mareas pretende echar de sus viviendas al negar su condición de socios. El objeto de discusión de ambos juicios se centró, por tanto, en verificar si tanto el jubilado como la viuda gozan de tal categoría, algo sobre lo que Manuel Barba, abogado defensor de los inquilinos, no tiene ninguna duda.

En su alegato, preguntó por las actas de las reuniones del Cabildo en enero y marzo de 2017 en las que se habría acordado la rescisión de los contratos de arrendamiento tras no avenirse a renegociar el precio del alquiler en las que se basan las demandas de desahucio. «Se aporta un acta de septiembre de 2018 en el que se ratifican unos hechos supuestamente aprobados con anterioridad, pero que no están acreditados. ¿Cómo sé yo lo que se aprobó en esas reuniones anteriores si no aportan los actas? ¿Quién estuvo, hubo quorum...?», apuntó.

El letrado aludió al auto de la Audiencia Provincial que, revocando una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Avilés, confirmó que un marinero jubilado sigue siendo socio de la Cofradía y, como tal, tiene derecho a disfrutar del arrendamiento de una vivienda en condiciones ventajosas.