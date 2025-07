La conexión ferroviaria Avilés-Madrid cumple su primer año con «buen nivel de ocupación»

La recuperación de la conexión ferroviaria directa entre Avilés y Madrid, con el aliciente añadido de disfrutar de alta velocidad y la variante ... de Pajares, cumple este martes su primer año, un tiempo en el que ha demostrado haber sido todo un acierto debido a su «buen nivel de ocupación» y a su utilidad tanto para turistas como para viajes de negocios, tal y como explica el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa.

El edil señala que «durante estos meses se han realizado ajustes con las unidades que hacen el trayecto, y desde el gobierno municipal seguimos trabajando para que la alta velocidad siga siendo un impulso al turismo de viajeros en nuestra ciudad».

El tren se ha convertido no solo en una alternativa, sino en la opción principal para muchos viajeros que se desplazan entre Avilés y la capital de España y que prefieren la alta velocidad al avión, el coche o el autobús. Sigue pendiente, no obstante, la reividicación de los empresarios, con la Cámara de Comercio a la cabeza, de poder contar con una frecuencia a primera hora de la mañana que permita hacer el viaje de ida y vuelta en el mismo día. «Esta conexión podrá ser posible con el incremento de nuevas frecuencias de alta velocidad para Asturias», reconoce el presidente cameral, Daniel González.

El gobierno mantiene conversaciones para poder contar con un segundo horario cuando haya más frecuencias

Este asunto fue también objeto de debate en la sesión plenaria del pasado viernes, cuando el grupo municipal de Vox demandó al gobierno que diera un paso al frente por una segunda frecuencia para la ciudad. «Sería una gran ayuda para dinamizar nuestra economía y nuestras empresas», aseguró la portavoz de la formación, Arancha Martínez Riola.

En este sentido, el socialista Manuel Campa reconoció que existen conversaciones «con las administraciones y con Renfe» para que ese segundo tren diario con Madrid pueda ser una realidad. «Estamos trabajando para que, en el momento de que haya más frecuencias, Avilés forme parte de ello», indicó.

«Abaratar el billete»

No es la única reclamación de la Cámara, que también pide «disponer de billetes a precios competitivos similares a los que tienen otras conexiones ferroviarias con Madrid, en una región ya penalizada por el peaje del Huerna», reclama González, que no obstante valora que en AVE «hace de Avilés el lugar idóneo para la celebración de congresos pequeños y medianos», y valora que puede seguir sumando viajeros gracias a la futura apertura del segundo hotel de cinco estrellas de la ciudad o la llegada de la Universidad Nebrija.

A lo largo de este primer año, no obstante, los viajeros han tenido que hacer frente a múltiples problemas. La conexión asturiana no se ha quedado al margen de las frecuentes averías, apagones y accidentes que han salpicado al servicio ferroviario en los últimos meses, hasta el punto de que durante semanas hubo muchos trenes que no podían llegar a Avilés sino que se quedaban en Oviedo, teniendo los viajeros que completar el trayecto en cercanías.

A pesar de eso, los empresarios valoran que la conexión «es un hito para una ciudad que vuelve a a tener las comunicaciones que por población y peso económico merece».