Confección y estampados sin secretos Un momento del taller con el profesor de vinilo, Avelino Pérez. / M. A. Dieciséis mujeres aprenden a coser y serigrafiar en un curso sobre el mundo textil desarrollado en la Factoría Cultural C. DEL RÍO Martes, 5 febrero 2019, 02:35

Con formación y objetivos diferentes, las dieciséis mujeres que ayer comenzaron el curso sobre 'Visiones del mundo textil y la costura' en la Factoría Cultural saldrán con algo en común: una formación básica en corte y confección, aplicación del vinilo textil, creación de prendas tecnológicas y el conocimiento de las técnicas de serigrafía y estampación. Un proyecto de 120 horas destinado a mujeres con dificultades de inclusión laboral financiado gracias a la casilla 'otros fines de interés social' de la declaración de IRPF de 2017 y que se realiza en colaboración con la Federación Española de Universidades Populares.

Yolanda Alonso, concejala de Cultura, explicaba el potencial de una formación que va más allá del tradicional curso de corte y confección por la incorporación de otras disciplinas. «Es un proyecto innovador y vinculado al empleo. La idea es que aquellas que quieran darle continuidad puedan hacerlo a través de la Escuela de Emprendendoras», explicó en la visita realizada ayer.

Sin embargo, en una primera toma de contacto con las participantes, no son muchas las que afrontan este curso con ese enfoque. La mayoría aduce razones como la formación en sí misma u otras más prosaicas como la aplicación en un ámbito personal y privado. El objetivo de Olga Alonso, por ejemplo, es poder «customizar» esas prendas que van quedando en el armario bien de temporadas pasadas o de tallas anteriores. En su misma mesa, Rosa Mary Quintanilla, sin conocimientos previos de la materia, tiene interés, sobre todo, pensando en confeccionar unas prendas para uso personal de esas difíciles de encontrar en las tiendas «cuando no tienes una talla maravillosa». Además, aunque con esta primera formación no pueda pensar en ir mucho más allá, destaca la importancia de «ir abriéndote a cosas que conoces».

«Al principio tienen miedo, por eso se les enseñan otros recursos como el calco»

El interés de María del Pilar Fernández García, que ha trabajado como patronista, viene determinado por la formación estampación y con el vinilo, «que está en auge», apunta. Ella conoce bien un sector en el que ha trabajado, pero en el que ve un futuro incierto. Es consciente de que la ropa a gran escala es más barata para el consumidor y solo «gente con ideas concretas o con tallas especiales» confía en la confección a medida. El mismo interés por los vinilos demuestra Mari Paz Álvarez Sáez, a quien le gusta «hacer de todo» y que con unos conocimientos de corte y confección «de andar por casa», se confiesa «abierta a todo».

La primera toma de contacto de todas ellas fue la serigrafía de la mano de la artista Cristina Busto, que les solicitó un dibujo para estampar en una tela. «No os quedéis con el primer diseño, haced otro», aconsejó antes de repartir unas hojas de calco. «Al principio tienen miedo, por eso se les enseñan otros recursos como el calco, el 'collage' u otras herramientas creativas», explicó en un receso.

Firme defensora de que todo el mundo es capaz de realizar un trabajo creativo, reconoció que la serigrafía es una técnica relativamente sencilla, pero no tan fácil como para ser un experto con veinte horas. Por eso, recomendó «que se apunten luego a los cursos de la Factoría Cultural». «La serigrafía se puede hacer en casa porque no requiere maquinaria costosa, pero uno solo es difícil», afirmó. En cualquier caso, su reto con las alumnas es «que se diviertan y que pierdan el miedo al error. Hasta los errores pueden ser creativos», señaló.