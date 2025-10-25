Confederación Hidrográfica finaliza la limpieza del río Alvares a su paso por Cancienes

L. L. P. CANCIENES. Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los trabajos de limpieza en el río Alvares han finalizado. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico puso fin ayer a las tareas de mantenimiento, conservación y mejora en el río, en las inmediaciones de Cancienes. Estos trabajos se realizan en el marco del convenio firmado con el Ayuntamiento para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el término municipal. En el convenio se contempla una inversión de 200.000 euros.

Estas actuaciones se ejecutan en un tramo de 50 metros. Las labores principales consisten en la retirada de un árbol con peligro de caída, con el objeto de mantener la capacidad de desagüe del cauce. Desde que comenzaron las actuaciones, el 30 de junio de 2023, se han invertido un total de 182.705,68 euros en labores de mantenimiento.