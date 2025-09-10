Conferencia de la edil de Turismo sobre la muralla

Hace ya diez años que la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez comenzó a reclamar la recuperación de los restos de la muralla medieval que ... se encontraba escondida tras las viviendas construidas en los últimos números de la calle de La Muralla. Ahora, ya desvelado el lienzo de unos 40 metros lineales, la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, hablará sobre este proyecto este viernes, día 12, en una charla en el Palacio de Valdecarzana, que tendrá lugar a las seis de la tarde.

«Hablaremos de los planes de sostenibilidad turística que estamos desarrollando y, en concreto, del plan estrella de estos últimos meses, que es la recuperación patrimonial de la muralla», explicó ayer la concejala en compañía de Pilar Rodríguez Mariño, presidenta de la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez, y de Benjamín Iglesias, también de la asociación.

«Es muy importante dar a conocer a toda la ciudadanía en qué consisten estos planes y, siendo una actuación que además afecta a la zona de centro, los propios interesados son los vecinos», incidió la concejala de Turismo.