Presentación de la charla. P. UCHA

Conferencia de la edil de Turismo sobre la muralla

C. R.

Avilés

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:16

Hace ya diez años que la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez comenzó a reclamar la recuperación de los restos de la muralla medieval que ... se encontraba escondida tras las viviendas construidas en los últimos números de la calle de La Muralla. Ahora, ya desvelado el lienzo de unos 40 metros lineales, la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, hablará sobre este proyecto este viernes, día 12, en una charla en el Palacio de Valdecarzana, que tendrá lugar a las seis de la tarde.

