«Con la congelación del IBI y la bajada de la plusvalía estamos al límite de las necesidades de ingresos» Raquel Ruiz. / MARIETA La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, se muestra abierta al diálogo «con quien sea constructivo» ALBERTO SANTOS AVILÉS. Lunes, 8 octubre 2018, 02:34

La concejala socialista de Hacienda, Raquel Ruiz, afronta una semana importante en la negociación de las ordenanzas fiscales que marcarán buena parte de los ingresos del Ayuntamiento el próximo año. Casi todos los grupos municipales han fijado su posición de partida, aunque el gobierno local recordó ayer las líneas rojas para no poner en peligro las cuentas.

«Nuestra propuesta es congelar el recibo medio del IBI tras la aplicación de la reducción del valor catastral y reduciendo el actual tipo. Con un tipo inferior al 0,0067 no cumpliríamos el objetivo de ingresos previsto para el presupuesto de 2019 dentro del que tenemos una serie de compromisos a los que hacer frente», aseguró ayer la edil de Hacienda, Raquel Ruiz.

La concejala socialista defiende que su gobierno ha hecho todo lo posible para ajustar su propuesta fiscal, «pero hay que tener en cuenta que el año que viene hay que afrontar gastos como son la subida del 2,25% de las retribuciones del personal prevista en los Presupuestos Generales del Estado, los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores, y el incremento de los contratos en torno a un 2% anual que no hemos trasladado a las tasas y precios públicos».

Con esas premisas, la frontera del margen de negociación está clara para la responsable de Hacienda en el ayuntamiento avilesino. «Por debajo del objetivo de ingresos de 16,9 millones de euros, las cuentas no cuadran. Hemos decidido congelar el recibo IBI y disminuir la plusvalía en un 7% sabiendo que nos encontramos al límite, pero eso no quiere decir que no podamos estudiar otras propuestas que sean beneficiosas», aseguró ayer Raquel Ruiz ante la dura semana de negociaciones que tiene por delante desde hoy lunes.

No obstante, la edil socialista insiste en su deseo de establecer diálogo y llegar a acuerdos «con quien quiera ser constructivo. Desde el miércoles llevamos poniéndonos en contacto con todos los grupos sin excepción alguna (existen pruebas de ello) y hay grupos que incluso ya nos han trasladado sus propuestas», matizó ayer en respuesta al portavoz del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, que asegura que no recibió propuesta alguna hasta el pasado viernes.

Ideas viables

Raquel Ruiz ve margen para el acuerdo con algunos grupos «que no solo se quedan en el IBI o en la plusvalía como hemos propuesto, sino que tienen más ideas sobre otros impuestos que tienen que ver con políticas de empleo o medioambientales que nos parecen muy interesantes y queremos estudiar con el fin de llegar a un acuerdo».

No obstante, la concejala de Hacienda advierte de que «son propuestas que implican mayores bonificaciones y, por lo tanto, menores ingresos. Encajar eso con una mayor disminución en el tipo del IBI, que ya se congela, es complicado».

Respecto la plusvalía, explicó ayer que «llevamos dos años llevando a cabo modificaciones. A lo largo de este tiempo hemos acordado hacerla más progresiva con bonificaciones de hasta el 95% en función de la renta, cosa que nos parece más justa. El año pasado, bajamos el tipo y este año se le aplicará una reducción del 7% sobre el valor catastral. Hay que tener también en cuenta la problemática actual que existe con este impuesto ya que las últimas sentencias han dejado a los ayuntamientos en una situación difícil».

También reiteró el objetivo del gobierno municipal socialista en esta negociación, «conseguir un equilibrio fiscal y poder elaborar un presupuesto realista. Para conseguirlo, los grupos tendrán que decidir si quieren que el recibo medio se congele o que, por el contrario, se produzca una subida».

Por último, Ruiz recordó que «la ley establece que tienen que pasar cinco años desde la última ponencia de valores para poder aplicar un coeficiente que reduzca los valores catastrales, en este caso del 7%. La ponencia de valores de Avilés entró en vigor en 2013, por lo que el momento para aplicarlo es justamente éste, no podíamos haberlo hecho antes».