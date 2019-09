«No era consciente de que estaba provocando un desasosiego a su ex» El condenado por acosar a su expareja. / MARIETA Condenado a sesenta días de trabajo en beneficio de la comunidad por llamar 518 veces a su expareja durante un mes y medio C. R. AVILÉS. Martes, 3 septiembre 2019, 02:55

Un vecino de Soto del Barco fue condenado ayer a sesenta días de trabajo en beneficio de la comunidad y una orden de alejamiento de dos años y medio de su expareja, a la que acosó tras romper la relación llamándola 518 veces entre el 1 de noviembre y el 17 de diciembre de 2018. Según su abogado, Juan Carlos Guerrero, que ayer alcanzó una conformidad con la Fiscalía y la acusación particular, «él no era consciente de que estaba provocando una situación de desasosiego» y «se arrepiente». Recordó que las llamadas cesaron después de que ella presentara la denuncia y «dado que los hechos no revisten características de especial gravedad, hemos conformado la pena mínima. En ningún momento tenía intención de acosar».

Por su parte, la abogada de la mujer señaló que esta ha sido «una situación muy delicada para ella», tanto por las llamadas como por la presentación de la denuncia y la posterior asistencia al señalamiento. Finalmente, su cliente ayer no tuvo que entrar a declarar contra su ex porque él admitió los hechos y la pena pactada por su defensa.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el hombre y la mujer fueron pareja de hecho desde el año 2010 hasta mediados de octubre de 2018, pero él no aceptó la ruptura de la relación y, al menos entre el 1 de noviembre y el 17 de diciembre de ese año, efectuó desde su teléfono un total de 518 llamadas telefónicas al móvil de ella, a pesar de la negativa de la mujer a atenderlas.

El Juzgado de Instrucción Número 5 emitió un auto el 17 de diciembre de 2018 por el que se le prohibió aproximarse a ella, a su domicilio o centro de trabajo a menos de trescientos metros, así como prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, incluidas las redes sociales.

La Fiscalía consideró que estos hechos constituían un delito de acoso en el ámbito familiar por el que solicitaba inicialmente un año y medio de prisión, pena que finalmente fue sustituida por los trabajos en beneficio de la comunidad. Se mantuvo la orden de alejamiento de trescientos metros también pedida.