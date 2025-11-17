La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés Las familias del alumnado más joven muestran su preocupación por el comportamiento desafiante y violento de varios estudiantes

Un profesor del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés ha denunciado en la Policía Nacional una agresión tanto verbal como física de un alumno del centro que, posteriormente y en compañía de otro, le destrozaron el ordenador personal. Al parecer, el comportamiento de estos estudiantes no solo incomoda y altera las clases sino que impide que transcurran con normalidad, por lo que las familias del resto de compañeros que se han enterado de este suceso trasladan su alarma ante un clima que en absoluto consideran adecuado para el aprendizaje.

La dirección del centro ha rechazado manifestarse, pero sí ha reconocido que la Consejería de Educación, en concreto las direcciones generales de Personal Docente y la de Inclusión Educativa y Ordenación, están investigando un posible caso del que «aún se están recabando los datos».

Quienes parecen tenerlo claro son las familias que describen un panorama preocupante porque entre el numeroso alumnado de los distintos ciclos de formación profesional se encuentra el perfil de algunos que no tienen ningún interés en formarse ni estudiar. Esto no es nuevo, es algo habitual, pero lo que no constaba hasta ahora era un comportamiento violento.

Según explican a este periódico, la gota que colmó el vaso fue esta agresión a un profesor que había salido de clase a recriminarles el ruido que hacían en el pasillo. Pedirles silencio fue suficiente para que, una vez que cerró la puerta, comenzaran a increparlo. Volvió a salir y preguntó quién había sido, pero la valentía brilló por su ausencia. Ante la falta de respuesta los amenazó con abrirles un parte de expulsión. La amenaza no gustó a estos alumnos, por cierto, menores de edad, uno de los cuales se habría abalanzado hacia él hasta el punto de que los estudiantes que estaban sentados en el aula, siguiendo la clase, se levantaron para tratar de separarlos.

Las familias denuncian que estos partes de expulsión que habría presentado el profesor no han sido ejecutados y también lamentan la tolerancia con el comportamiento agresivo de estos alumnos que, al parecer, también se dedican a acosar a varios estudiantes y tienen en su diana a unos cuantos profesores.

La Consejería de Educación tiene un protocolo para prevenir o atajar el acoso que obliga a los profesores a poner en conocimiento de la dirección del centro estos comportamientos que, como primer paso, tendría que llamar a la familia de los acosadores.

