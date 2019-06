«La consejería ha frustrado el proyecto educativo del Virgen de las Mareas» Alumnos en una de las clases de este curso del colegio Virgen de las Mareas. / MARIETA Somos considera que el traslado del colegio ahondará en el problema de la baja matriculación y critica la actuación de la concejala de Educación RUTH ARIAS AVILÉS. Martes, 11 junio 2019, 02:12

«Que el proyecto pedagógico innovador no vaya a desarrollarse en el Virgen de las Mareas no es fruto de la fatalidad, sino que hay una intervención activa de la Consejería de Educación para frustrarlo», señala el concejal de Somos, Primitivo Abella, que pone el acento en el hecho que de que el Principado no sacase ninguna de las plazas del colegio de El Nodo dentro del concurso de traslados, de forma, que los docentes interesados en participar el en proyecto no pudieron escoger Avilés como destino. Tampoco Logrezana, en Carreño, que inicialmente también se había planteado como posibilidad.

El proyecto de renovación pedagógica, que aplicará metodologías alternativas a las tradicionales como los de María Montessori, Howard Gardner o Arno Stern, se desarrollará el curso que viene en Granda, pese al anuncio realizado en un Pleno por la concejala de Educación, Yolanda Alonso, de que se implantaría en Avilés y serviría como revulsivo para incrementar el número de alumnos, que actualmente asciende a 34. «Para frenar nuestra moción, que pedía instar al Principado a mantener el centro, la concejala salió con ese anuncio, pero se precipitó y quiso apuntarse el mérito de un proyecto que no era suyo», denuncia Abella.

De momento, el futuro del Virgen de las Mareas pasa por su traslado a unas nuevas instalaciones pendientes aún de habilitar en la escuela infantil de Jardín de Cantos. «Ya es un centro 'ghetto', rodeado de centros concertados, y ahora se va a profundizar en el problema porque habrá menos instalaciones y se perderá aún más matrícula», señala Abella, que asegura no ver «nada positivo en la gestión de Yolanda Alonso en Educación.