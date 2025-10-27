La Consejería de Industria autoriza un parque de baterías de 9,6 megavatios en Avilés

La Consejería de Ciencia e Industria ha autorizado la instalación de un parque de baterías de ión-litio en el polígono de Maqua, con una ... línea de evacuación que la unirá con la subestación de Tabiella. Se trata de un proyecto de la empresa Sarvolt 1, que proyecta un complejo de dos bloques de potencia con dos inversores cada uno. Sumarán una potencia instalada de 9,6 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 38,76 megavatios hora. Contará además con un edificio de control y almacén, de tipo prefabricado, y un centro de seccionamiento, además de una línea subterránea de alta tensión.

Este parque de baterías se crearía, por tanto, en suelo industrial, y cuenta con un presupuesto cercano a los nueve millones de euros para el «almacenamiento de energía eléctrica para optimizar su uso, mejorar la eficiencia en el suministro eléctrico y favorecer la penetración de las energías renovables en el mix de generación», según señala la empresa.

Ahora se abre un plazo de treinta días hábiles para la formulación de alegaciones a esta autorización administrativa. Además, el proyecto está sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada, que deberá ser resuelta por la Dirección General de Medio Ambiente.

En los últimos días, además, han salido a información pública las modificaciones de evaluaciones de impacto ambiental de otros tres parques de baterías en la zona. Se trata del Tabiella 1 y 2, cuyo promotor es Bellwood Corporate Services, y de otro en La Maruca, que sería construido por Broadview Corporate Services. Se encuentran todos ellos en fase de consultas previas con un plazo abierto hasta mediados del próximo mes de noviembre. Se instalarían en el entorno de la subestación de Tabiella en los dos primeros casos, y a la de La Maruca en el último.

El primero de ellos había sido el primer parque de baterías con permiso de obra en Asturias, y ahora deberá pasar por el trámite de la aprobación de este modificado planteado por la empresa.