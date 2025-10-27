El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El parque de baterías se instalará en unas parcelas del polígono de Maqua, a las afueras de Avilés. Marieta

La Consejería de Industria autoriza un parque de baterías de 9,6 megavatios en Avilés

Se instalará en unas parcelas del polígono industrial de Maqua con una línea de evacuación que llevará la energía hasta la subestación de Tabiella

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:38

Comenta

La Consejería de Ciencia e Industria ha autorizado la instalación de un parque de baterías de ión-litio en el polígono de Maqua, con una ... línea de evacuación que la unirá con la subestación de Tabiella. Se trata de un proyecto de la empresa Sarvolt 1, que proyecta un complejo de dos bloques de potencia con dos inversores cada uno. Sumarán una potencia instalada de 9,6 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 38,76 megavatios hora. Contará además con un edificio de control y almacén, de tipo prefabricado, y un centro de seccionamiento, además de una línea subterránea de alta tensión.

