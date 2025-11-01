El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Consejo de la Infancia de Avilés, ejemplo mundial en una guía de Unicef

R. D.

AVILÉS.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Unicef ha incluido al Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Avilés como ejemplo a nivel mundial en una guía sobre participación infantil y juvenil. «Que se haya incluido a Avilés como modelo de participación infantil a nivel mundial no es fruto de la casualidad, es el resultado de muchos años de trabajo continuados», asegura la concejala de Juventud, Raquel Ruiz, que destaca la implicación y el compromiso de los jóvenes, los centros educativos y las familias.

Avilés es una de las cinco iniciativas que se ponen de ejemplo, junto al fomento de procesos electorales inclusivos en Isfahán, en Irán; la inclusividad y modalidades de trabajo en Da Nang, en Vietnam; el fomento de las capacidades en materia de participación e influencias cívicas en Brasil y la concienciación sobre políticas de salvaguarda en Akureyri, en Islandia.

elcomercio El Consejo de la Infancia de Avilés, ejemplo mundial en una guía de Unicef