Los conserjes de contratas municipales denuncian problemas en los cobros

Varios de los trabajadores de la empresa Integra, una de las subcontratas del Ayuntamiento de Avilés, denuncian problemas en el cobro de las nóminas y en las condiciones de trabajo en sus puestos. Se quejan de los cambios en la política de empresa que les afectan a diario.

«No hay mes que no haya algún problema a la hora de cobrar», destacan. Algunos de los empleados en los polideportivos municipales han reclamado a la entidad que les tiene contratados una «mejor política» de descansos y horas extras. Sus puestos de trabajo están en las conserjerías, no solo de los espacios deportivos, también del teatro Palacio Valdés, de la Casa de Cultura, en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones o en los colegios públicos.

«Primero se nos pagaban las horas extra, después por decisión de la empresa eso cambió y se compensaba con horas de descanso pero no hay vez que coincida, no se corresponden los tiempos», denuncian. Este es solo un ejemplo de las quejas que han trasladado a sus superiores para que lleguen al Ayuntamiento de Avilés en busca de ayuda. «Nos dicen que no pueden hacer nada que es un conflicto entre trabajador y empresa», lamentan.

Además de poner pegas por las horas extras, cuando llega la hora de cobrar la nómina también hay fallos. «Siempre falta algo. Este mes algún compañero no ha cobrado el plus que le correspondía y se escudan en la subida del salario mínimo. Es algo con lo que no estamos de acuerdo», recalcan.

Aunque sus reclamaciones son directamente a la empresa Integra, de la que dependen, insisten en que «el Ayuntamiento es conocedor del problema y lo consiente y no debería ser así». No es un problema actual si no que insisten en que «es algo constante».

Al cobro de sus salarios se suman las condiciones en las que trabajan que apuntan «no son las mejores». El colectivo afirma que el pasado mes de septiembre se hizo un pedido de vestuario nuevo a los responsables de Integra. «Ropa que llegó hace poco, meses después, cuando era necesaria por eso se había pedido, no son caprichos», recalcan. Pero este retraso no es el único pero que ponen ya que critican que «estemos en pleno invierno y aún no nos hayan mandado cazadoras de invierno. Se pidieron pero no las han traído. Hay momentos en que nos sentimos como mendigos», dicen.

«Solo queremos lo nuestro»

Los trabajadores de Integra esperan que sus reclamaciones sean atendidas igual que lo han sido las de otros empleados de otras subcontratas municipales. «Somos todos iguales, solo pedimos cosas que son justas. No queremos cobrar más ni mejores condiciones, solo tener lo que es nuestro y trabajar igual que los demás pero ya estamos cansados de que la empresa haga oídos sordos», recalcan.