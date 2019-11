El Conservatorio incorpora a un profesor interino de viola El gobierno local defiende que «no cubre ninguna plaza» y que es una medida provisional hasta que haya un acuerdo plenario L. V. AVILÉS. Martes, 26 noviembre 2019, 01:26

La Fundación Municipal de Cultural ha procedido al nombramiento -«que no contratación», según puntualiza el gobierno municipal- de un profesor de viola a media jornada de manera temporal como funcionario interino por acumulación de tareas, «sin cubrir plaza alguna», para completar la impartición de las clases al alumnado de esta especialidad de cuerda matriculado en el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón de Avilés: doce alumnos en enseñanza elemental y enseñanza profesional. Además de viola, impartirá las asignaturas de Orquesta de Cuerda y Música de Cámara.

Algunos grupos de la oposición, como el PP, habían manifestado su descontento por el hecho de que hubiese incorporado al docente antes de votar la creación de la plaza en el Pleno, pero el gobierno se defiende con la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en la mano, que avala «el nombramiento de funcionario interino por exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses», según expuso ayer el gobierno a través de un comunicado.

Según explicó el concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, «este tipo de nombramiento de funcionario interino no cubre ninguna plaza ni supone la celebración de ningún contrato. Quien afirme lo contrario lo hace por desconocimiento o por mala fe».

Sujeto a ley

Añadió que se trata de un nombramiento «sujeto a ley para atender ese exceso o acumulación de horas de enseñanza y se ha efectuado con crédito suficiente para ello, como no podía ser de otra manera, así como con los informes técnicos favorables tanto de la Dirección de Recursos Humanos como de la Intervención General del Ayuntamiento de Avilés». Marquínez insiste en que «no ha se celebrado ningún contrato para profesor de viola, ni se ha ocupado ninguna plaza sin crear».

Ante la necesidad de contar con un nuevo profesor de la especialidad de viola, la Fundación Municipal de Cultura inició el expediente administrativo para crear una plaza de profesor de música, de esa especialidad a media jornada, que aún no ha concluido.

Esta propuesta de creación de la plaza de profesor de viola fue incluida en el orden del día del Pleno de noviembre para tuvo que ser retirada al no haber acuerdo entre el PSOE y los grupos de la oposición. Por este motivo, el gobierno municipal ha recurrido al nombramiento interino de este profesor de viola, que ya había sido anunciado en la web del Conservatorio días antes de la sesión plenaria, «ya que de no hacerlo, los alumnos de esta especialidad no tendría garantizadas las clases de la asignaturas para las que se han matriculado, con el consiguiente perjuicio», defiende el Partido Socialista.

Este funcionario interino nombrado impartirá las signaturas de viola, orquesta de cuerda y Música de Cámara hasta que el Pleno municipal apruebe la creación de la plaza en cuestión. Para ello el PSOE deberá alcanzar un acuerdo con alguno de los grupos de la oposición.