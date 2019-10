La construcción de la perrera en Carreño exige un estudio de implantación La finca en la que se prevé instalar la perrera. / OMAR ANTUÑA «El hecho de que se hubiera presentado otro que no fue aprobado no impide la presentación de uno nuevo», señala la mesa de contratación RUTH ARIAS AVILÉS. Jueves, 3 octubre 2019, 01:38

El Consorcio del albergue de animales de la comarca tendrá que elaborar un plan especial o un estudio de implantación, así lo establece la Plan General de Ordenación de Carreño y se recoge en el acata de la última mesa de contratación convocada en el proceso de compra de la parcela.

Los técnicos rechazaron en ella las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Carreño y de dos particulares, propietarios ambos de otras de las fincas presentadas al concurso. La mesa recuerda que la finca con mayor puntuación, si bien es cierto que está catalogada como suelo no urbanizable de interés agroganadero paisajístico, tal y como argumenta Carreño, la construcción del albergue sería posible siempre que supere un plan especial o estudio de implantación.

Un documento de estas características ya se presentó ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (Cuota), y no se logró su aprobación definitiva. Sin embargo, la mesa advierte de que «el hecho de que se hubiera presentado un estudio de implantación que no fue aprobado definitivamente no impide la presentación de uno nuevo», sobre todo teniendo en cuenta «el interés supramunicipal que ahora existe en la actividad de albergue y refugio de animales para los ayuntamientos que integran este consorcio».

La mesa recuerda además que la perrera se construye «para dar cumplimiento a las obligaciones que legalmente se impone a los municipios en esta materia», y hace hincapié en que, además, el Ayuntamiento de Carreño es «uno de los municipios consorciados y que forma parte del consejo de administración del consorcio, que es el órgano de contratación en este procedimiento de licitación».

Alegaciones

La mesa ratifica así su propuesta de que sea una de las fincas de La Tabla, propiedad de la Fundación Protectora de Animales del Principado, la que se adquiera. Rechaza además los argumentos en su contra planteados por el resto de partes, defendiendo que el camino de acceso es capaz de soportar la circulación de un vehículo pesado y que, de hecho, «circulan actualmente por el camino vehículos de estas características», y señala además que ninguna de las fincas ofertadas dispone de saneamiento, pero que «existen soluciones técnicas perfectamente homologables» para estos casos. Recuerda además que el uso de la finca no se recoge como prohibido en el Plan General de Ordenación vigente en Carreño.