La contaminación en Las Arobias cumple por primera vez los valores límite anuales La estación de medición de contaminación de Las Arobias. / J. P. Duplica, en cambio, lo días permitidos de superaciones, mientras el Colectivo Ecologista afirma que la comarca cerró el año con «los peores datos de Asturias» YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Viernes, 11 enero 2019, 04:14

El Colectivo Ecologista hizo ayer su balance de los datos anuales de las estaciones de medición de contaminación de la comarca de Avilés. Las cifras que maneja le lleva a la conclusión de que la demarcación nuevamente «encabeza la contaminación en Asturias, a pesar de las trampas del Principado», en referencia a los cambios de ubicación de varias estaciones en el último ejercicio. En todo caso, de sus datos se desprende que por primera vez la estación de medición de contaminación de Las Arobias, conocida también como Matadero, ha finalizado el año por debajo de los límites que la normativa española establece para las partículas de menos de diez micras (PM10).

Recuerdan los ecologistas que la Organización Mundial de la Salud «recomienda» unos valores límite de estas partículas de 20 microgramos por metro cúbico y que la normativa española los sitúa en 40 y un máximo de superación de 50 microgramos durante 35 días al año.

La media anual de la estación de Las Arobias en 2018 fue de 35 microgramos por metro cúbico cuando el máximo que establece la legislación es de 40, aunque sí duplicó los límites establecidos en cuanto a días de superación, fueron 73 días cuando lo máximo son 35. En todo caso, son resultados notablemente mejores que el año anterior y que los precedentes. En 2017 concluyó con una concentración media de 44 microgramos por metro cúbico, cuatro por encima del límite, siendo la única estación de todo el país que no fue capaz de cumplir, y 112 días en los que los valores estuvieron por encima de lo permitido.

En los últimos años el puerto y las empresas que operan en él y en esta zona han puesto en marcha medidas medioambientales importantes con inversiones millonarias que parecen estar dando sus resultados, a tenor de los datos de esta estación.

Seis estaciones fuera de norma

Según señala el Colectivo Ecologista en un comunicado, de las siete estaciones que superan en Asturias la norma de medición de partículas PM10, seis están en la comarca, «lo que da idea del grave problema que seguimos teniendo a pesar de las reubicaciones de las estaciones».

Ninguna de las estaciones superó la media anual que marca la legislación española, aunque sí las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo que sí sobrepasaron fue el número de días al año permitidos por la legislación en los que se superan los valores límites. La estación de San Juan de Nieva, arrojó una media anual de 39 microgramos por metro cúbico -por debajo de los 40 que marca la normativa- y lo que sí hizo fue superar 64 días los mínimos establecidos frente a los 35 que señala la legislación. En la de Santiago de Ambiedes hubo una media anual de 38 microgramos y se superaron los máximos 54 días, mientras que la de El Espartal tuvo de media 37 y superó sesenta días.

El Colectivo Ecologista también destaca las superaciones horarias de óxidos de nitrógeno en la estación del faro en Gozón, aunque según señala, «la que peores valores presenta de toda Asturias es la de la avenida de Gijón con una media anula de 32 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno y superando la media diaria 89 días». Para este contaminante la normativa establece una media anual de 40 microgramos y el límite horario está en 200 microgramos que se puede superar dieciocho veces. En cuanto a la medición del azufre en el aire, «la que peores valores presenta de toda Asturias y la que más días superó la media diaria fue la de El Espartal, seguida de Las Arobias», explican.

En todo caso, el Colectivo Ecologista atribuye los mejores resultados en la contaminación a los cambios en la ubicación de algunas estaciones de medición e insisten en rechazarlos. Los consideran una «trampa porque ya es coincidencia que el Principado reubique las estaciones que peores datos dan, no las que dan buenos datos que sí están mal ubicadas». Por eso concluyen que «no nos pueden engañar, por más que contablemente la contaminación desaparece gracias a las reubicaciones de las estaciones decididas por el Principado, no vamos a dejar de respirar contaminación como no se tomen otras medidas más decididas».

Ciudadanos pregunta

El grupo parlamentario de Ciudadanos en la Junta General del Principado ha presentado una pregunta al consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en la que se interesa por los motivos por los que se ha excluido de la red de estaciones de medida de la calidad de aire la de Las Arobias. El portavoz, Nicanor García Fernández, quiere saber cómo se justifica esta decisión y si el Gobierno regional dispone de algún tipo de documentación que avale esta decisión y si se colocará otra estación en la zona.