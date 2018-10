La contaminación atmosférica descendió durante el incendio de las baterías de Arcelor en Avilés

Las estaciones medidoras de contaminación de la comarca no registraron ayer valores anormales durante las horas en las que estuvo activo el incendio en las baterías de Arcelor ni en las posteriores, en las que la nube negra aún continuaba expandiéndose. El Principado confirmó que al accidente no tuvo incidencia significativa sobre la calidad del aire porque la nube de humo ganó altura y no afectó a la población. De hecho, el portavoz del ejecutivo, Guillermo Martínez, señaló que los centros de salud de Avilés no atendieron a ningún vecino por afecciones relacionadas con el incendio.

El Colectivo Ecologista de Avilés, por su parte, calificó ayer como «sorprendente» que el incendio generado anteayer no generase «el más mínimo impacto» en las estaciones medidoras del Principado. «Durante las horas del incendio bajaron todos los parámetros que se miden en estas estaciones», afirmó Fructuoso Pontigo, que recuerda que durante la mañana «los valores de partículas en suspensión y benceno fuero superiores a los registrados por la tarde, cuando fueron mínimos», y lamentó que no se publiciten los datos de las estaciones de control de las empresas. «No sabemos si en alguna de las estaciones de esa red se apreció alguna afección fruto del incendio», asegura.

Por su parte, la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) emitió ayer un comunicado en el que reponsabiliza del accidente a la «dirección de la multinacional». Así, aseguró que «la política de austeridad basada en el ahorro de costes, tanto en personal como en el mantenimiento de las instalaciones sólo aumentan el riesgo de incidentes como el de ayer». Además, el sindicato reclamó «inversiones constantes para mantener las instalaciones».