Las llamas devoraron cinco vehículos. LVA

Continúa la investigación del incendio en la calle Balandro

R. D.

AVILÉS.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

La Policía Nacional continúa investigando la posibles causas del incendio que la madrugada del lunes calcinó cinco automóviles y afectó a un sexto que se encontraban estacionados en la calle Balandro, en el barrio del Nodo.

A pesar de que el fuego hizo estragos y apenas dejó evidencia alguna, hubo vecinos a los que el fuego despertó de madrugada y dieron aviso al 112, por lo que su testimonio podría arrojar alguna luz.

Al parecer, el fuego se inició en un Seat Altea a eso de las 4.20 horas y se propagó rápidamente hacia el resto de los coches. Según explicaron algunos testigos, el combustible que arrollaba por la calle favoreció la rápida extensión del incendio. Uno de los propietarios de los vehículos afectados, un Renault Twingo, se lamentaba el lunes de los daños ocasionados en un coche que acababa de restaurar.

