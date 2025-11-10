El PP pide explicaciones al gobierno de Avilés sobre el incumplimiento del contrato del agua

El Gobierno de coalición de Avilés sufrió un duro golpe en el último Pleno municipal en el que no logró los apoyos suficientes para ... aprobar la subida del precio del agua y la tasa de alcantarillado un 2,7% para el próximo año, abriendo un escenario muy complicado en las relaciones del Ayuntamiento de Avilés con Aguas de Avilés, la empresa mixta encargada de la prestación del servicio de aguas en la ciudad.

A falta de saber como se resuelve este supuesto incumplimiento del contrato, desde el grupo municipal del Partido Popular ya han confirmado que han registrado una solicitud de comparecencia en el próximo Pleno municipal para que el concejal responsable de las relaciones con la sociedad mixta explique la situación actual del procedimiento relativo al desequilibrio económico-financiero del contrato del agua.

A juicio de la portavoz de los populares, Esther Llamazares, el Gobierno local carece de legitimidad para reclamar supuestos incumplimientos contractuales «cuando es el propio Ayuntamiento quien lleva años evitando su deber de control y supervisión sobre la sociedad mixta».

En este sentido, la portavoz afirma del PP argumenta que «resulta muy preocupante que el Gobierno invoque un supuesto incumplimiento por no aplicar una subida del IPC a los ciudadanos, cuando el propio Ayuntamiento arrastra desde hace años incumplimientos reiterados tanto de las obligaciones contenidas en el contrato como de los compromisos de control y supervisión que debe desempeñar ante la Corporación».

Falta de médicos en Atención Primaria

En relación a otro asunto la diputada autonómica del PP, María del Pilar Fernández Pardo preguntó en el último pleno de la Junta General del Principado por la situación del sistema de centro de salud de Avilés y la cobertura de vacantes de siete médicos de Atención Primaria.

La respuesta por parte de la consejera de Salud fue que «se prevé que la situación actual de déficit de profesionales se vea resuelta mediante la convocatoria del segundo ciclo del proceso de movilidad correspondiente al año 2025, así como mediante el procedimiento selectivo por concurso-oposición para el acceso a 182 plazas de personal estatutario fijo en la categoría de Médico de Familia, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia del SESPA, publicada en el BOPA el 15 de mayo de 2025».