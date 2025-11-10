El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En el Pleno de octubre el Gobierno de Avilés no logró los apoyos para aprobar la subida de la tarifa del agua exigida por el contrato con la empresa Aguas de Avilés. Paloma Ucha

El PP pide explicaciones al gobierno de Avilés sobre el incumplimiento del contrato del agua

Los populares quieren saber qué ocurrirá tras no aprobarse en Pleno de octubre la subida del 2,7% fijada en el contrato y si va a generar un desequilibrio económico-financiero

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:22

El Gobierno de coalición de Avilés sufrió un duro golpe en el último Pleno municipal en el que no logró los apoyos suficientes para ... aprobar la subida del precio del agua y la tasa de alcantarillado un 2,7% para el próximo año, abriendo un escenario muy complicado en las relaciones del Ayuntamiento de Avilés con Aguas de Avilés, la empresa mixta encargada de la prestación del servicio de aguas en la ciudad.

