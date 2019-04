Control de verificación de documentación Viernes, 12 abril 2019, 02:16

La Policía Local llevó a cabo a primera hora de la noche del miércoles un control de verificación de documentación de conductores y vehículos en la glorieta de entrada a Llaranes Viejo. Detuvieron por un delito contra la seguridad vial, por no haber obtenido nunca permiso de conducir, a J.A.H.H. de 20 años, vecino de Avilés. En el mismo control fue denunciado un conductor en vía administrativa por conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a la tasa reglamentaria sin superar los 0,60 miligramos y también fueron denunciados otros conductores por diversos motivos como no haber presentado el vehículo a la inspección técnica en el plazo debido, conducir con el permiso caducado y por no haber realizado el curso para recuperar el carné.