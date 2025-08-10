El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las mediciones de ruido se realizan cada hora en la calle Esther Carreño. ARNALDO GARCÍA

«Estamos controlando mucho el volumen para causar las menos molestias posibles»

La organización del Festival de la Cerveza realiza mediciones de ruido cada hora y adelanta el final de los conciertos

R. A.

AVILÉS.

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

El Festival de la Cerveza arrancó ayer con algunas novedades, entre ellas la medición del nivel de ruido cada hora. Fue un compromiso de la organización con la asociación Avilés contra el ruido, además de bajar el volumen de la música de ambiente y los conciertos y adelantar el horario de apagado. Las mediciones comenzaron a realizarse ayer mismo y se hacen cada hora. El punto caliente es la calle Esther Carreño, donde se ubican los edificios más próximos al festival. Se está atento a que no sobrepasen demasiado el ruido normal de la calle con tráfico, que ya alcanza los 55 decibelios, que es el máximo marcado por la normativa en horario diurno.

«Es un festival y es complicado que el ruido pueda ser el mismo que cuando no hay nada, pero estamos controlando mucho el volumen para causar las menores molestias posibles a los vecinos», señala el gerente de la sociedad Mercado de Avilés, Hugo Martínez, que asegura que, tras la primera jornada de evento, la Policía Local les trasladó que no se había recibido ninguna llamada de vecinos alertando del ruido.

La organización está haciendo un esfuerzo por controlarlo, y así anteanoche, y aunque lo previsto inicialmente era apagar los altavoces a las doce y media de la noche, se optó por adelantar ese horario a las doce para facilitar el descanso de los vecinos del entorno, algo se prevé repetir a lo largo de la semana que dura el festival.

Contacto con vecinos

Ya antes de que se iniciase Mercado de Avilés había mantenido encuentros con el colectivo vecinal, al que expuso las medidas que se planteaban para reducir el nivel sonoro y establecer un canal de comunicación. De momento parece haber surtido efecto, y el menor volumen de la ambientación musical es palpable en los aledaños del recinto festivo. Es de esperar que la misma tónica se mantenga hasta el próximo jueves, cuando se clausurará este popular festival en torno a la cerveza, y será entonces cuando los vecinos puedan emitir su veredicto sobre la eficacia de los controles que se habrán venido realizando todos los días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  4. 4 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  5. 5 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  6. 6

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  7. 7 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  8. 8 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  9. 9 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  10. 10 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Estamos controlando mucho el volumen para causar las menos molestias posibles»

«Estamos controlando mucho el volumen para causar las menos molestias posibles»