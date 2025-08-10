«Estamos controlando mucho el volumen para causar las menos molestias posibles»

R. A. AVILÉS. Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Festival de la Cerveza arrancó ayer con algunas novedades, entre ellas la medición del nivel de ruido cada hora. Fue un compromiso de la organización con la asociación Avilés contra el ruido, además de bajar el volumen de la música de ambiente y los conciertos y adelantar el horario de apagado. Las mediciones comenzaron a realizarse ayer mismo y se hacen cada hora. El punto caliente es la calle Esther Carreño, donde se ubican los edificios más próximos al festival. Se está atento a que no sobrepasen demasiado el ruido normal de la calle con tráfico, que ya alcanza los 55 decibelios, que es el máximo marcado por la normativa en horario diurno.

«Es un festival y es complicado que el ruido pueda ser el mismo que cuando no hay nada, pero estamos controlando mucho el volumen para causar las menores molestias posibles a los vecinos», señala el gerente de la sociedad Mercado de Avilés, Hugo Martínez, que asegura que, tras la primera jornada de evento, la Policía Local les trasladó que no se había recibido ninguna llamada de vecinos alertando del ruido.

La organización está haciendo un esfuerzo por controlarlo, y así anteanoche, y aunque lo previsto inicialmente era apagar los altavoces a las doce y media de la noche, se optó por adelantar ese horario a las doce para facilitar el descanso de los vecinos del entorno, algo se prevé repetir a lo largo de la semana que dura el festival.

Contacto con vecinos

Ya antes de que se iniciase Mercado de Avilés había mantenido encuentros con el colectivo vecinal, al que expuso las medidas que se planteaban para reducir el nivel sonoro y establecer un canal de comunicación. De momento parece haber surtido efecto, y el menor volumen de la ambientación musical es palpable en los aledaños del recinto festivo. Es de esperar que la misma tónica se mantenga hasta el próximo jueves, cuando se clausurará este popular festival en torno a la cerveza, y será entonces cuando los vecinos puedan emitir su veredicto sobre la eficacia de los controles que se habrán venido realizando todos los días.