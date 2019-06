Día de convivencia en La Luz Los vecinos disfrutaron de una paella en polideportivo del colegio Poeta Juan Ochoa. / MARIETA ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Domingo, 30 junio 2019, 02:06

Ayer no fue un día normal para los vecinos del barrio de La Luz de Avilés. A falta de las tradicionales fiestas de verano, la asociación de vecinos organizó una jornada de convivencia con numerosas actividades con las que disfrutaron grandes y pequeños.

La jornada de fiesta arrancó a las doce del mediodía en el patio del colegio Poeta Juan Ochoa, con la entrega del bollo preñao y la botella de vino a los socios. Poco después, el patio de la escuela se llenó de juegos tradicionales asturianos para todas la edades a cargo del grupo de animación 'Tres Colores'. «Y, sin duda, los juegos que más éxito ha tenido son el aro y los zancos», aseguraba una de las animadoras. Los más pequeños reconocían que nunca habían visto este tipo de juguetes pero eso no les impidió disfrutar de ellos con los consejos de los más mayores, como María Nieves Souto, que a sus 81 años no dudó en jugar a la rayuela en muletas y por fin pudo disfrutar del aro sin complejos, «porque cuando era pequeña era un juego de niños y nosotras no solíamos jugar mucho, pero me encanta», aseguraba.

A la hora de comer, los vecinos pudieron disfrutar de una gran paella que prepararon Santiago Guinle y Mandi Armengol, de Noka Catering. Se juntaron unos 360 vecinos que, además, optaron a más de veinte premios y regalos en un sorteo que tuvo lugar a primera hora de la tarde.

Después de comer tuvo lugar un espectáculo de animación musical y una gran chocolatada con churros para cerrar bien el día. Por el la fiesta s de la Luz se pasó la alcaldesa, Mariví Monteserín, y varios miembros de Ucin, Partido Popular y Unidas Podemos, que compartieron la paella con los vecinos.