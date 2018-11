Corbalán defiende la nutrición para «ganar en calidad de vida»

Juan Antonio Corbalán, licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y segundo premiado HDL Colesterol Bueno, impartió ayer una charla sobre la nutrición y actividad física. El experto, reconocido por su pasado también como jugador de baloncesto, incidió en la importancia de la nutrición para «ganar en calidad de vida».

En su intervención insistió en que «el deporte antes era un elemento exclusivo de los grandes deportistas, pero ahora hay una legión de aficionados que quieren el rendimiento máximo para una calidad de vida máxima». En este punto hizo hincapié en que «hace unos años lo importante era sobrevivir, ahora lo es vivir y hacerlo con unos criterios de calidad más altos». Eso sí, remarcó la «paradoja», de esta tendencia con el aumento de la obesidad en la sociedad.

«Cuanto mas acceso a la calidad del alimento podríamos tener menos cuidado se tiene por parte de una serie de elementos que pasan por la producción, las leyes, la inspección, la distribución y el consumo. Ahora que podríamos elegir casi a la medida de nuestra carga genética es cuando estamos en manos de más intermediarios que pueden colocarnos los alimentos que no son los adecuados. Ese es el producto de entender la vida desde un prisma de malos hábitos», lamentó el experto.

Por último, señaló que «la nutrición tiene que ver con el trabajo, los horarios, la conciliación y la actividad física, con muchos factores que hemos ido dejando de lado y que solo se puede corregir desde la educación de los más pequeños y desde la llamada de atención a los órganos e instituciones que pueden condicionar nuestra vida».

Como ejemplo de estas decisiones que tienen que ver con los hábitos de vida y con la nutrición está el cambio de hora. «Es obvio que no podemos tener unos horarios donde es de día a las once de la noche porque no vamos a cenar a la hora adecuada, lo vamos a hacer muy tarde, nos vamos a acostar pronto desde la cena y todo eso nos obliga a incurrir en malos hábitos», puntualizó Juan Antonio Corbalán.