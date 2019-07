La corrección de un error eleva a tres años la pena al agresor sexual de Bustiello La Audiencia Provincial rectifica un fallo en el auto y aumenta un año de cárcel la condena por el delito de agresión sexual y violencia ALBERTO SANTOS AVILÉS. Miércoles, 31 julio 2019, 01:21

El agresor sexual de Bustiello lo tiene más difícil para eludir entrar en prisión desde el pasado lunes. Según ha podido confirmar LA VOZ DE AVILÉS, su condena queda finalmente en tres años de cárcel, uno más de lo que establecía la sentencia del recurso de la Audiencia Provincial de Asturias. El propio tribunal rectifica un error material en la redacción del auto, en el que establecía tres años de prisión por los delitos de agresión sexual y lesiones en concurso medial, aunque en la parte dispositiva del fallo de la sentencia estipulaba que la pena del agresor sería de dos años. La defensa de la víctima pidió una aclaración, lo que ha dado pie a un auto de rectificación.

De esta forma, tras el recurso de la defensa del agresor la condena se reduce de cinco años y siete meses a tres años de cárcel. La decisión está motivada por la consideración por parte de los magistrados de que se mantienen los delitos de agresión sexual y lesiones, pero en concurso medial, y no por separado como se había sentenciado en primera instancia en los Juzgados de Avilés. Además, la Audiencia deja sin efecto el robo con violencia del teléfono móvil de la víctima mientras estaba tendida en el suelo tras recibir una paliza, para considerarlo un hurto.

La sentencia de la Audiencia ha provocado un movimiento de apoyo y solidaridad con la víctima que partió de su entorno en las redes sociales y que ha cosechado un buen número de adhesiones. El objetivo es conseguir que sea la propia Fiscalía quien recurra, ya que la mujer de Bustiello no puede afrontar el coste económico de un posible recurso ante el Tribunal Supremo por la cuantía de las costas en caso de una resolución contraria.

Pero la Fiscalía no va a atender esa petición. Según una consulta efectuada por este periódico ante la Fiscalía Superior de Asturias, no habrá recurso de la sentencia de la Audiencia Provincial, ya que había calificado -aparte de la agresión sexual y lesiones, delitos que se mantienen, pero en concurso medial- la sustracción del teléfono móvil de la víctima como un delito leve de hurto y no por robo con violencia, tal y como se consideró en el recurso.

Así las cosas, salvo que la víctima decida finalmente presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la condena por la agresión sexual del joven colombiano a la mujer de Bustiello será finalmente de tres años de cárcel, por lo que previsiblemente no podrá eludir entrar en prisión, algo que sí era factible con la pena de dos años que había transmitido la Audiencia Provincial antes de advertir el error material en la redacción de la sentencia.

Intimidación

A esos tres años de cárcel podrían sumarse otros dos si el agresor resulta también condenado en otro juicio que tiene pendiente el próximo mes de octubre por una denuncia de la hija de la víctima de la agresión sexual. Pasaría entonces cinco años en prisión, si es que el juez lo condena por un presunto delito de intimidación de la hija de la mujer de Bustiello días antes de la celebración del juicio por la agresión sexual a su madre.

Tal y como sostienen tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal, el acusado, que tenía señalado el juicio penal por la agresión sexual de la vecina de la calle de El Roble el pasado 6 de marzo, un par de semanas antes, concretamente el 22 de febrero, aproximadamente a las 15.40 horas, esperó a A. C. Z., citada como testigo al mencionado juicio, «y abordándola a la salida de su trabajo en la calle Gutiérrez Herrero, le hacía gestos obscenos, intimidándola de modo efectivo, hasta el punto de que la denunciante solicita una orden de protección».