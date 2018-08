La reposición de la arena del dragado en Salinas supondría al Puerto tres millones al año Canal de entrada a la ría de Avilés, junto al dique de contención y, al fondo, la bahía y playa de Salinas. / MARIETA «No pretendemos dejar de asumir medidas correctoras, pero estas superan las posibilidades económicas de la propia Autoridad Portuaria» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Miércoles, 22 agosto 2018, 01:22

La Autoridad Portuaria de Avilés registró ayer ante la dirección general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica un escrito de discrepancia sobre la Declaración de Impacto Ambiental que autoriza el dragado del canal de entrada de Avilés y que el pasado julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado después de dos años de tramitaciones y que el Puerto calcula que le supondría un sobrecoste cercano a los tres millones de euros anuales, una cantidad que «supera las posibilidades económicas de la propia Autoridad Portuaria», según señalan.

Por sus características, el puerto de Avilés requiere un dragado periódico del canal de entrada. Para hacerlo, necesita esa declaración, que recibe con una vigencia de cuatro años y donde se establecen las condiciones de la actividad. Sin embargo, este año la autorización implica una serie de cambios radicales respecto a los requisitos que se venían aplicando en los dragados y que poco menos que los imposibilitan.

La Autoridad Portuaria ha recurrido a la vía legal de presentar una discrepancia ante la Dirección Feneral de Biodiversidad y Calidad Ambiental para que tratar de corregir los efectos perniciosos de la propuesta gubernamental. Para ello, se ha elaborado un informe técnico que recoge varias cuestiones.

La medida más grave que plantea el ejecutivo central es la nueva obligación de reponer la arena dragada en la playa de Salinas y que podría llevar a la Autoridad Portuaria a un enorme problema económico y a un callejón sin salida. El problema es que la declaración señala que el material de dragado debe verterse en los puntos señalados, ya que por sus características no son adecuados para la bahía. Y que la Autoridad Portuaria debería reponer la cantidad dragada en la ría desde otro arenal. Además, cada intervención debería tramitarse de manera independiente, con un proceso administrativo que, de suyo, retrasaría, de suyo, un dragado que se debe hacer de forma inexorable cada año.

El documento técnico incide además en que si se considera que el material del fondo del canal de entrada forma parte del sistema de la bahía, en él debería permanecer. Pero no. El ministerio admite que tiene que fuera de Salinas. También en que la evolución de las dunas, de la playa, la búsqueda de yacimientos de arena externos al sistema y su aporte a la bahía no guarda ninguna relación directa con el proyecto para el que se solicita la autorización, como es el dragado. Recuerdan además que, en los cien años de dragado, los problemas de aporte de arena a la playa y de las dunas no guardan relación directa con el mantenimiento del canal de entrada.

Obstáculos

Además, los cambios introducidos generan unos sobrecostes económicos de 2.870.000 euros al año, siendo el coste actual de 250.000 euros para una intervención de la que la autorización ambiental reconoce como de impacto ambiental «mínimo» y con un alcance «no significativo» en el ecosistema.

La Autoridad Portuaria también afronta otros obstáculos. Actualmente, el dragado se licita de manera conjunta con el puerto de Santander para un periodo de cuatro años, aprovechando la vigencia de la declaración. Este método genera un importante ahorro que desaparecería por la complejidad de tener que buscar yacimientos de arena.

Además, en la actualidad el dragado se realiza en unos veinte días. La declaración establece unas condiciones de marea o meteorológicas que elevaría la estancia de la draga a unos dos meses para hacer el mismo trabajo, según las simulaciones de la Autoridad Portuaria. Y cada día de la draga implica un coste mínimo de 35.000 euros. Además, la Autorización establece unas condiciones para confinar los materiales que no respetan los criterios aprobados por el gobierno para las labores de dragado.