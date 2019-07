Cruz Roja reparte veintinueve toneladas de comida a 460 familias de Avilés y Castrillón El trabajo para ordenar cada lote de alimentos que se llevan las familias en la vieja rula pesquera. / MARIETA Entregará alimentos no perecederos durante toda la semana en la sede de la antigua rula a las personas inscritas en el programa MARINA MARTÍN AVILÉS. Miércoles, 3 julio 2019, 01:36

La Asamblea Local de Cruz Roja inició este lunes el reparto de alimentos a las 460 familias de los concejos de Avilés y Castrillón que lo habían solicitado previamente. La iniciativa ayuda esta vez a unas 1.300 personas que forman esas familias con pocos recursos, que son citados por orden alfabético y que durante toda la semana se irán pasando por la sede de Cruz Roja en la antigua rula para recoger los alimentos correspondientes.

Veintinueve toneladas (29.000 kilos) son las que se reparten en esta convocatoria, menos que en la anterior, que fueron 41.000 kilos. Alejandro Vigil , trabajador social en la entidad explica que «es completamente normal porque ese es el primer reparto de este año» de los tres que se suelen hacer, por lo que «normalmente en el último reparto del año se ha enterado más gente y ha colaborado más gente realizando donaciones de comida y otros productos del hogar».

Los alimentos que reciben los solicitantes son no perecederos: leche, aceite, pasta, legumbres o latas de conserva. «Esto permite a las familias poder tirar una temporada, porque no caducan», comenta Vigil. De nueve de la mañana a tres de la tarde, los voluntarios de Cruz Roja están en las instalaciones de Conde de Guadalhorce. «Si alguien quisiera ser voluntario, mejor que se informe en la sede que tenemos en el número 1 de la calle Jovellanos, aquí en Avilés», comentan desde Cruz Roja.

Pobreza cronificada

El número de las familias que reciben esta ayuda alimentaria no varía demasiado a lo largo de los años y de las diferentes convocatorias, lo que lleva a pensar que no es una ayuda puntual para ellas. Alrededor de unas cuatrocientas familias de Avilés y Castrillón necesitan de manera crónica de estos repartos de alimentos. En el anterior a este, fueron 436 los lotes solicitados, pocos menos que en esta ocasión. La cifra récord se vivió en el año 2013, cuando se atendió la demanda de 551 familias. Sin embargo, no se puede achacar del todo a la crisis económica, puesto que en una de las convocatorias del pasado año, de nuevo Cruz Roja volvió a recibir más de medio millar de solicitudes.

El perfil de estas personas tampoco varía demasiado: alrededor de la mitad son inmigrantes, y se encuentran también varias familias monoparentales que tienen que recurrir a este servicio.

Conseguir realizar este complicado reparto año tras año con éxito es gracias al compromiso de los alrededor de 800 voluntarios de la asamblea local de Cruz Roja (cifra que ha vivido un notable crecimiento durante los últimos años) y también a los 3.576 socios colaboradores que contribuyen con sus aportaciones económicas a hacer posible las actividades de esta organización social.

La entrega de lotes de comida a personas en situación de vulnerabilidad es una iniciativa que se lleva a cabo en todo el territorio nacional y es el Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos (FEAD) el que adquiere los alimentos. Después, tanto Cruz Roja como la Federación Española de Bancos de Alimentos se encargan, gracias a las personas voluntarias, de hacer estos repartos que llegan a casi quinientas familias tres veces al año.

El FEAD, a nivel europeo, tiene asignados más de 3.800 millones de euros para el periodo que va entre el año 2014 y 2020. Además, los países de la Unión Europea deben cofinanciar su programa nacional con una aportación del 15% como mínimo a través de los ministerios de asuntos sociales.