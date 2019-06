Un cuaderno de vacaciones con un autor de siete años Darío Schiratti Sánchez con su libro de verano. / OMAR ANTUÑA Darío Schiratti, del Marcelo Gago, ofrece a sus compañeros un compendio de actividades diseñadas por él mismo | El pequeño sorprende a sus profesores y compañeros con dieciocho páginas de sudokus, enigmas, preguntas y juegos EVA FANJUL AVILÉS. Domingo, 16 junio 2019, 01:44

Este fin de curso, Darío dio Schiratti Sánchez a sus profesores y compañeros del Marcelo Gago una de las más gratas sorpresas del año. El pequeño de siete años, «ocho en julio», se presentó el último día de cole con un cuaderno de actividades para el verano dirigido a sus compañeros de clase que él mismo había hecho. «Son dieciocho páginas con muchas actividades. Hay sopas de letras, sudokus, enigmas, preguntas y un ejercicio en inglés», detalla el pequeño al tiempo que pasa las páginas.

La idea de hacer el libro surgió de una charla con su madre, aunque el mérito de este peculiar proyecto no está solo en llevarlo a cabo, sino en que el niño con el apoyo de su madre ha dibujado y escrito cada actividad y cada página, para sus trece compañeros. «Hemos hecho quince libros, uno para cada uno de mis compañeros y otro para mí, pero se lo di a mi madre», comenta.

Lo que más le alegra a Darío es lo contentos que se pusieron los profesores y los compañeros con el libro. «Mi profe Diego y mi director Javi me dijeron que era muy bonito y mis compañeros me dieron las gracias y me dijeron que les gustaba mucho», asegura satisfechos.

Y es que el pequeño además de los pasatiempos que a él le divierten, también ha reflejado en el cuaderno estival los gustos de sus compañeros, como en el 'videojuego perdido', que incluye pistas de los juegos favoritos de sus amigos.

Darío está contento con cómo ha quedado el libro que, en la portada lleva a «Pikachu, uno de sus personajes Pokemon favorito». Y si dominar los patines y la bici sin ruedas pequeñas le deja tiempo este verano, ya tiene pensado empezar a dibujar toda una colección de cartas con personajes creados por él para «hacer una baraja y poder jugar a juegos de batalla pero con cartas como un juego de mesa», asegura.