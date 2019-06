Cuarenta años unidos por la pintura Jesús Ángel García (en el centro) con los integrantes del nuevo Grupo Salinas en la exposición del hotel 40 Nudos de Avilés / MARIETA El histórico Grupo Salinas se ha refundado con una nueva sede en Avilés ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Sábado, 22 junio 2019, 01:50

Hace más de cuarenta años que un profesor de instituto de Salinas decidió compartir su amor por el arte a través de un humilde proyecto que pretendía reunir a un pequeño grupo de personas para pintar juntos. De la mano de Jesús Ángel García es como nació el Grupo Salinas de pintura, una iniciativa que arrancó en 1977 y por la que han pasado más de quinientos alumnos hasta el día de hoy.

Jesús Ángel nació en Pola de Lena pero Salinas fue su hogar durante muchos años, donde fue profesor de Plástica, Ciencias Naturales y Matemáticas. Desde una edad temprana compaginó la docencia con la pintura y supo transmitir su amor por el arte a todos los que le rodeaban, que le animaron a compartir sus conocimientos con los aficionados. «La verdad es que fue de casualidad, empezamos a reunirnos unas cinco personas pero nunca pensamos que el proyecto crecería tanto y seguiría vivo más de cuarenta años después», reconoce García.

Poco a poco y gracias a las buenas críticas de sus alumnos, el Grupo Salinas fue creciendo y ocuparon diferentes locales como estudio. También era habitual verlos por las calles «me gustaba que los alumnos combinasen el trabajo en estudio con la pintura al aire libre y era normal encontrarnos pintando las playas de Castrillón o paisajes interiores de Raíces, San Cristóbal, Laspra o Avilés», recuerda el docente.

El colectivo creció tanto que en 1983 se contó con una nueva profesora que daba clase a los niños y jóvenes de toda Asturias que acudían a la escuela. «Llegaban a venir de muchos puntos de la región, daba igual que les quedase lejos y tuviesen que viajar de noche para volver a sus casa y eso siempre me ha enorgullecido mucho», reconoce Jesús Ángel. Además, este grupo humano siempre se ha caracterizado por su diversidad, «cada miembro se define por una actitud singular frente a la pintura y tocamos estilos muy variados, desde lo representativo hasta lo abstracto».

Una nueva aventura

El proyecto crecía con ilusión, pero en el año 2013, y tras 36 años de trabajo, «nos vimos obligados a disolverlo por motivos ajenos a a nuestra voluntad». Así permaneció varios años, en el recuerdo de los cientos de alumnos que aprendieron del maestro su amor por la pintura. Pero nunca cayó en el olvido y varios de los alumnos de Jesús Ángel decidieron resucitar el Grupo Salinas hace unos meses, ahora con una nueva sede ubicada en Avilés.

Rosa de la Fuente es una de las integrantes de la nueva agrupación y asegura que recuperar el colectivo era una necesidad «porque no solo se trata de pintar, en el Grupo Salinas se ha creado un grupo humano muy enriquecedor». Un total de once personas gestionan esta segunda andadura «pero estamos abiertos a cualquier persona que quiera animarse», aseguran. La esencia sigue siendo la misma que cuando se fundó, pero lo han relanzado con un formato más abierto en el que Jesús Ángel ya no ejerce de profesor «aunque me sigo pasando muy a menudo para ayudarles y controlar su trabajo», advierte el maestro. Desde luego, sus alumnos no lo quieren lejos «porque aunque es un profesor severo, siempre te da libertad, ha creado una metodología adaptada a cada persona y ha sido el motor de esta aventura».

Para celebrar el renacer del colectivo, el Grupo Salinas ha organizado su primera exposición colectiva desde que se asentasen en Avilés, con 24 obras expuestas de todos sus miembros. Se inauguró el 6 de junio en la sala Bocana del hotel 40 Nudos y se podrá visitar hasta el próximo jueves 27 de junio. «Estamos muy agradecidos e ilusionados de poder mostrar nuestro trabajo en Avilés, la ciudad que nos ha acogido. Si las fuerzas no nos fallan prometemos que seguiremos con el pincel en la mano al menos otros cuarenta años», aseguran.