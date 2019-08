Cuarenta millones de euros pendientes de presupuesto Jueves, 15 agosto 2019, 01:07

En la reforma de la depuradora de Maqua está previsto invertir unos cuarenta millones de euros, una cantidad que, de momento, no ha aparecido en los Presupuestos Generales del Estado, pero que debería estar en los del año que viene. Si la tramitación administrativa de la obra sigue su marcha, la licitación del proyecto y las obras podría producirse a finales del año, por lo que debería ya contemplarse una partida en las próximas cuentas estatales.

Lo que sí ha confirmado la Confederación Hidrográfica es que el concurso será tanto para la redacción del proyecto como para la obra, lo que significa que la empresa ganadora se encargará de ambas cosas y no habrá que pasar por dos procesos, con los retrasos que esto podría suponer. Los vecinos ya no admiten más dilaciones y quieren que los problemas se terminen cuanto antes , aunque no son los únicos que ven la necesidad de estas obras para que la depuradora pueda cumplir plenamente su función.